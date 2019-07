Sodišče EU je odločitev sprejelo na podlagi primera iz Češke. 11 potnikov je pri češkem letalskem prevozniku Česke aerolinie opravilo enotno rezervacijo za let iz Prage v Bangkok preko Abu Dabija. Prvi let je bil opravljen v skladu z načrtom, drugi let iz Abu Dabija v Bangkok, ki ga je v okviru dogovora o letih pod skupno oznako opravila družba Etihad Airways s sedežem v Združenih arabskih emiratih, pa je imel pri prihodu več kot osemurno zamudo.

Potniki so pri čeških sodiščih vložili odškodninske tožbe proti družbi Česke aerolinie, a je slednja zahtevke izpodbijala z argumentom, da ne more biti odgovorna za zamudo leta iz Abu Dabija v Bangkok, ki ga je opravil drugi letalski prevoznik. Sodišče EU je danes prikimalo potnikom.

Odločilo je, da vmesni let za zvezo z enim ali več prestopi, ki je predmet enotne rezervacije, pomeni celoto za pravico potnikov do odškodnine. Tako vmesni let za povezavo, katerega prvi let je bil opravljen z odhodom z letališča na ozemlju EU, spada na področje uporabe evropske uredbe o pravicah potnikov v letalskem prometu, čeprav je ta velika zamuda nastala pri letu iz Abu Dabija v Bangkok ter jo je mogoče pripisati družbi Etihad Airways.

V sodbi je sodišče izpostavilo, da se pri enotni rezervaciji prvi letalski prevoznik ne more skrivati za slabo izvedbo nadaljnjega leta, ki ga je opravil drug letalski prevoznik, je pa dodalo, da ima prvi prevoznik od drugega pravico zahtevati povračilo stroškov.