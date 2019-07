Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Sandi Čurin je povedal, da je glavni razlog za pripravo novele popolna implementacija direktive EU o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj v naš pravni red (t. i. evidenca PNR).

Policija je namreč s prejšnjo novelo iz leta 2017 dobila novo pooblastilo, po katerem lahko od letalskih družb pridobiva podatke o potnikih, ki so rezervirali let (t. i. podatki PNR), in potnikih, ki tudi dejansko potujejo (t. i. podatki API). Že med sprejemanjem novele pa je bila sprejeta direktiva EU, ki se vsebinsko nekoliko razlikuje od tega, kar je bilo že vneseno v zakon, zato je treba tega zdaj spremeniti še enkrat.

Po Čurinovih besedah z novelo podrobneje opredeljujejo način obdelave obeh vrst podatkov, ki jih bo policija lahko uporabljala le za namene odkrivanja terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj. Katera so ta, je v noveli podrobno določeno.

Po noveli bo lahko policija zbirala in obdelovala podatke o potnikih, ki so leteli ali rezervirali let. Podatki bodo avtomatizirano preverjeni v različnih evidencah policije, kot sta evidenci iskanih in pogrešanih oseb, evidenca iskanih in najdenih predmetov, evidenca prikritih in namenskih kontrol ter evidenca odrejenih ukrepov sodišč.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so podporo noveli napovedali v poslanskih skupinah koalicije in NSi, podporo pa so ji odrekli v SDS in Levici. Največ pomislekov je bilo glede posegov v zasebnost.

V LMŠ se po besedah Igorja Pečka zavedajo, da bi pri pridobivanju podatkov lahko prišlo do posegov v človekove pravice, a hkrati ocenjujejo, da so bili zadržki, povezani s tem, v postopku sprejemanja novele z dopolnili ustrezno odpravljeni.

Predrag Baković (SD) je povedal, da je treba pri takih posegih vedno tehtati med zasebnostjo posameznika in prevladujočim javnim interesom. »V primeru novele ocenjujemo, da je načelo sorazmernosti upoštevano,« je dejal.

»Vsak nadzor nad posameznikom predstavlja vdor v njegovo zasebnost, a slednjemu se je pri policijskem delu nemogoče izogniti,« je kot razlog, zakaj bodo v SMC novelo podprli, navedla Janja Sluga.

»Dejstvo je, da bo glede na varnostne razmere v svetu in pri nas treba dodatno poseči v zasebnost posameznikov. Vsi se verjetno strinjamo, da je naša varnost najpomembnejša,« pa je dodal Blaž Pavlin (NSi).

Marko Bandelli (SAB) ocenjuje, da pri obdelavi podatkov, kot jo predvideva novela, res obstaja možnost zlorabe, a verjame ministrstvu, da so vzpostavljeni ustrezni nadzorni mehanizmi. Podobnega mnenja so v DeSUS.

V SDS po besedah Zvonka Černača novele ne bodo podprli, ji pa tudi ne bodo nasprotovali. Zmotilo jih je namreč, da je vlada novelo pripravila tako pozno, kot tudi, da je koalicija zaradi nasprotovanja Levice iz nje črtala nekatere tudi dobre rešitve. »V SDS ne podpiramo takega načina delovanja, prav tako ne neodgovornosti in političnih mišmašev med Levico in koalicijskimi strankami,« je pojasnil.

Zmaga Jelinčiča Plemenitega (SNS) pa je med drugim zmotil seznam kaznivih dejanj, za odkrivanje katerih bo policija lahko zbirala podatke o letalskih potnikih. »Recimo, proizvodnja in promet zdravju škodljivih živil in drugih izdelkov - je to teroristično dejanje? Ali pa nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, ali pa obremenjevanje in uničevanje okolja,« je navedel.

V Levici po besedah Luke Mesca noveli nasprotujejo, ker menijo, da so tovrstni posegi v zasebnost neprimerni, nepotrebni in neutemeljeni.

DZ bo o predlogu glasoval v petek v okviru glasovanj.