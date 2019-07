Kandidatka za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred nekaj dnevi v Bruslju izpostavila, da želi v komisiji 50 odstotkov žensk in 50 odstotkov moških. Zato bo, če jo bo Evropski parlament potrdil, članice EU pozvala, naj predlagajo dva komisarska kandidata, žensko in moškega.

To je bila ena od možnosti že prej, kaj bo vlada storila, pa se koalicija danes o tem še ni pogovarjala, je v izjavi novinarjem po sestanku pojasnil vodja poslancev LMŠ Brane Golubović. Sam ne vidi težav v tem, da želje bodoče predsednice evropske komisije ne bi upoštevali, a poudarja, da gre za odločitev vlade in koalicije. Verjame, da bo vlada naredila vse za to, da pridejo do kakovostnega predloga enega ali dveh kandidatov.

Golubović je pojasnil, da se v LMŠ o tem še niso pogovarjali, tako pa tudi ni odgovoril na vprašanje, ali tudi oni menijo, da bi bilo prav, da bi kandidata predlagali SD in LMŠ, ki imata med vladnimi strankami edini evropske poslance. Prav tako ni želel govoriti o tem, kateri so v LMŠ glavni razmisleki pri izbiri kandidatov za komisarja.

Je bil pa bolj jasen glede strankarske izbire vodja poslancev SD Matjaž Han. Ponovil je, da je za SD kandidatka njihova evropska poslanka Tanja Fajon, ker ima največ izkušenj, obenem pa je na volitvah dobila veliko število glasov.

Han je dodal, da je naloga predsednikov strank, da se čim prej dogovorijo o kandidatu, s katerim bi imela Slovenija v Evropi več vpliva kot doslej. Pri tem se je obregnil ob dogajanje pred petimi leti, ko je ob preigravanjih, po katerih je odpadla Alenka Bratuškova, Slovenija dobila slabši resor, kot ji je bil sprva ponujen.

Hanu je ob tem vrnila Maša Kociper iz SAB in dodala, da je bila med tistimi, ki so igrali to igro, tudi Fajonova, zato jo veseli »sprememba pogledov«. V SAB sicer kot primerno kandidatko vidijo veleposlanico Marto Kos, ni pa to še njihov uradni predlog.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je na vprašanje, ali je njihov kandidat predsednik Karl Erjavec, odgovoril, da se o tem niso pogovarjali. Po njegovem mnenju bosta glavno vlogo pri izbiri kandidatov odigrali stranki, ki sta dobili evropske poslance. Prepričan je, da o tem ne bodo glasovali, pač pa se bodo dogovorili. Na vprašanje, ali bo DeSUS torej le opazovalka, pa je Jurša odgovoril z oceno, da jim to na nek način narekuje rezultat na evropskih volitvah.

Vodja poslancev SMC Igor Zorčič je na vprašanje, ali bo predsednik SMC Miro Cerar komisarski kandidat, odgovoril, da to težko napove. Danes o tem niso govorili, si pa v SMC želijo, da bo kandidat oz. kandidatka nekdo, ki je dober in pozna zunanjepolitični parket. Zagotovo tudi Cerar sodi med takšne ljudi, je dodal.

Na vprašanje, ali bi lahko za kandidatko podprli Tanjo Fajon, je odgovoril, da je zagotovo lahko tudi ona možna. Če bo predsednica evropske komisije predlagala, da pošljemo dva kandidata, bodo vse možnosti odprte. Tudi za Cerarja, se je strinjal. Po njegovih besedah pa je bistveno to, da najdejo kompetentnega kandidata, ki bo znal izpostaviti mesto Slovenije v Evropski komisiji.