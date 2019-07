Savski je v predstavitvi pojasnil, da je svojo kariero začel na različnih delovnih mestih v policiji, kjer je bil med drugim policijski inšpektor, opravljal pa je tudi nekatera vodstvena delovna mesta. Policija je že od začetka 90. let zelo dejavna na področju boja proti korupciji, ves čas tudi skrbi za integriteto policistov in organizacije. »Tudi sam sem bil deležen nekaj teh nalog,« je povedal.

Pri delu je Savski, kot je dejal, pridobil tudi nekaj mednarodnih izkušenj, saj je bil leta 2002 na mirovni misiji v Bosni in Hercegovini, kjer je deloval tudi na področjih notranje zaščite v policiji oz. vojnih zločinov, ki so jih bili osumljeni policisti ali vojaki.

Po tragediji v lokalu Global je začel delo na ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na področjih zasebnega varovanja, občinskega redarstva, detektivske dejavnosti in varnosti na smučiščih. Delo se je nanašalo tudi na izdajanje in odvzem licenc, je pojasnil.

Od leta 2013, ko je začel delo na ministrstvu za pravosodje, kjer je še danes in opravlja naloge svetovalca za varnost, pokriva področje varnosti pravosodnih organov, obrambnega načrtovanja in tajnih podatkov. To delo po njegovih besedah zahteva tudi sodelovanje v delovni skupini, ki spremlja in izvaja načrt integritete ministrstva.