Zaradi navala pred ameriškimi skozivoznimi restavracijami prihaja do dolgih kolon. Poleg tega so stranke pričele naročati več izdelkov, kar je podaljšalo čas naročanja, prevzema in plačila. Če je en obisk leta 2003 v povprečju trajal 190 sekund, se je do leta 2018 zavlekel na 234 sekund, navajajo v QSR Magazine.

Ameriška veriga McDonald’s je med vodilnimi zanesenjaki, ki poskušajo izboljšati izkušnjo strank v avtomobilih. V prvi fazi so racionalizirali ponudbo na menijih in izločili najbolj zamudne artikle in uvedli avtomatiziran sistem sprejemanja naročil. Podobne rešitve uvajajo tudi druga podjetja, medtem pa se pojavljajo tudi zagonska podjetja, ki ponujajo še bolj radikalne rešitve.

Ena takšnih, ki je sicer še v razvoju, je storitev 5through, ki uporabniku omogoča naročanje izdelka prek aplikacije še preden pride do restavracije. Ko do tja prispe, njegov prihod zazna kamera ob vhodu v kolono za prevzemno okno. Kamera prebere registrsko tablico vozila in v restavracijo posreduje podatke o naročilu. Tehnologija omogoča tudi pametno povečanje prodaje. Če gre za stranko, ki restavracijo oziroma verigo obiskuje pogosto, umetna inteligenca prodajalcu posreduje podatke, kaj od ponudbe bi jo znalo privlačiti. Za nameček pa ob prevzemu naročila ni potrebe po plačilu, saj je to izvedeno samodejno, s pomočjo plačilnih podatkov, ki so povezani s podatki registrske tablice.

Četudi bodo nove rešitve uspele ponovno zmanjšati trajanje obiska skozivoznih restavracij, bodo tovrstne izkušnje verjetno še naprej časovno zaostajale za tisto, ki so jo že pred leti predlagali v tretjem delu prve sezone slovenske humoristične serije Teater Paradižnik. Tam so celo postopek zaužitja hrane uspeli skrčiti na eno samo minuto. Kako je bil videti predlog Branka Đurića in druščine, si lahko ogledate na pripetem posnetku, s pričetkom ob 9:50.