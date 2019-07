Načelnik osiješko-baranjske policijske uprave Ladislav Bece je po opravljenem notranjem nadzoru dela policije v sredo zvečer potrdil, da so zaradi številnih napak suspendirali šefa policije v Đakovu Rudolfa Kolarića in policista, ki je bil zadolžen za primer, disciplinski postopek pa so sprožili proti še dvema policistoma.

Notranji nadzor je ugotovil, da policisti niso zadostno in pravočasno posredovali, njihovi nadrejeni pa niso usmerjali dela policistov in niso zagotovili izvajanja potrebnih ukrepov, je Bece pojasnil odločitev o disciplinskih postopkih proti kolegom iz policijske postaje v Đakovu. Poudaril je, da so sankcije, ki bi lahko doletele policiste, različne - od denarnih kazni do odpovedi delovnega razmerja.

Umor 50-letne socialne delavke v centru za socialno delo v Đakovu je šokiral hrvaško javnost. V torkovem incidentu je bil ranjen tudi njen 35-letni sodelavec, pravnik, ki je še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici v Osijeku. Policija je osem ur po umoru prijela osumljenca za zločin Andrijo Drežnjaka, ki je bil dolgoletni uporabnik storitev centra, med drugim je bil tudi prejemnik denarne pomoči.

61-letnega osumljenca so kazensko ovadili zaradi suma umora in poskusa umora. Danes ga bodo zaslišali na tožilstvu v Osijeku. Med prijetjem so pri njemu poleg pištole zasegli potni list in približno 10.000 kun (1350 evrov).

O motivih zločina zaenkrat ni uradnih informacij. Neuradno naj bi bil Drežnjak nezadovoljen zaradi nerešenih družinskih nepremičninskih sporov, pri katerih je zahteval pomoč centra za socialno delo. Hrvaški mediji so poročali, da so Drežnjaka pred časom zdravili v psihiatrični ustanovi in da gre za agresivno osebo, ki je pogosto pod vplivom alkohola.

Hrvaški premier Andrej Plenković je po sredinem pogovoru s predstavniki socialnih delavcev napovedal, da bodo v spremembe kazenske zakonodaje uvedli tudi status službenih oseb za strokovne socialne delavce in da bodo zakonsko omogočili učinkovitejšo varnostno službo v centrih za socialno delo.