Potopljena jedrska podmornica nekdanje Sovjetske zveze še vedno radioaktivna

Jedrska podmornica nekdanje Sovjetske zveze Komsomolec, ki se je potopila leta 1989 v bližini Norveške, še vedno radioaktivno onesnažuje okolje, so sporočili norveški raziskovalci, ki so jo raziskali z daljinsko vodenim vozilom Aegir 6000. Zbrani vzorci kažejo, da je sevanje na območju potopljene podmornice do 800.000-krat višje kot običajno.