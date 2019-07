Hladno je bilo tudi v Novi vasi na Blokah, na Jezerskem in v Iskrbi pri Kočevju, kjer so se temperature gibale okoli štiri stopinj Celzija. V večjih mestih, kot sta Ljubljana in Maribor, se ni ohladilo pod 10 stopinj, v Celju so izmerili 8,7 stopinje.

Takšno znižanje temperatur za mesec julij ni običajno, so pa takšne temperature daleč od rekordno nizkih za mesec julij, je povedal meteorolog Gregorčič. Do ohladitve pride, kadar je jasna ter mirna noč in je ozračje nad nami bolj sveže. Včasih je bilo hladnih juter več, v zadnjih desetletjih pa jih je vse manj.

Po napovedih se vročina še ne bo vrnila vsaj en teden ali 10 dni. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 25 stopinj, nad 30 stopinj pa v prihodnjih desetih dnevih zelo verjetno ne bodo šle.

»Od petka bo ozračje nad nami spet bolj nestabilno, tako da ne bo šlo povsem brez neviht. Kako močne bodo le-te, bomo poskušali ocenjevati sproti in po potrebi izdali tudi kakšno opozorilo,« je še dodal Gregorčič.

Burja je v zadnjih dveh dneh premešala in odrinila toplo površinsko plast morja ob slovenski obali. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se je morje ohladilo za osem stopinj, trenutno jih ima 19 stopinj. V prihodnjih dneh se bo ponovno počasi ogrelo.