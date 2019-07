»Zaradi problemov v sistemu kontrole zračnega prometa v kontrolnem stolpu so poleti trenutno odpovedani,« so sporočili z letališča in dodali, da se trudijo, da bi težave čim prej odpravili.

Drugo največje letališče na Otoku je vse polete preklicalo nekaj pred 18. uro po lokalnem času (okrog 17. ure po srednjeevropskem času). Čez eno uro je letališče na twitterju sporočilo, da okvara še vedno ni odpravljena. »Opravičujemo se in svetujemo potnikom, da sledijo informacijam njihovega letalskega prevoznika,« so zapisali.

Letala, ki bi morala pristati na letališču, preusmerjajo na druga londonska letališča.