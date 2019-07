Eden od njiju, ali nekdanji Boris Johnson ali zdajšnji zunanji minister Jeremy Hunt, se bo čez dva tedna prvič prebudil v Downing street 10: kot novi premier, ki ga bodo čakale predvsem različne obljube o izpeljavi brexita, zdaj predvidenega za 31. oktober.

To je bila vseeno pirova Huntova zmaga v zelo prepirljivem soočenju, v katerem je Johnson vztrajal pri tem, da Britanija »mora iz EU 31. oktobra«. Eno od ključnih vprašanj v soočenju, v katerem je bilo veliko kazanja s prstom in Huntovih vprašanj Johnsonu, ki jih je ta ponavadi ignoriral, je bilo, ali bi bila pripravljena začasno zapreti parlament, da bi dosegla trdi, nesporazumni brexit, ker mu večina poslancev nasprotuje. »Ko so v preteklosti zaprli parlament proti njegovi volji, smo imeli državljansko vojno. Moj odgovor je ne. Kaj pa tvoj, Boris?« je dejal Hunt, Johnson pa rekel, ne da bi ga pogledal: »Ničesar ne bom izključeval, kot ne izključujem nesporazumnega odhoda.« »Brez odgovora, torej,« se je odzval Hunt.

Po soglasnem mnenju je v soočenju zmagal Jeremy Hunt. Ker se ni izmikal odgovorom na glavna vprašanja, ker se je izkazal za »resnega«, ne pa komičnega kandidata za premierja, in ker mu je večkrat vešče uspelo Johnsona posredno razglasiti za brexitskega lažnivca. »Boris Johnson je obljubil denar državnemu zdravstvu. Jaz sem mu ga priskrbel. Jaz obljubljam samo to, kar lahko izpolnim. To je najmanj, kar si zasluži naša država.«

Vzajemno občudovanje

Johnson kljub vsemu ostaja velik favorit zato, ker je bil pred referendumom eden od kolovodij brexita, ki ga hoče za vsako ceno, tudi če to pomeni, da bo to trd, nesporazumen brexit, Hunt pa je bil proti brexitu. Johnson je to najbolje izkoristil, ko sta odgovarjala na vprašanje, kaj najbolj »občudujeta« drug pri drugem, »Zares občudujem Borisovo sposobnost za odgovor na vprašanje… nekaj ga vprašaš in te nasmeje, ti pa pozabiš, kaj si vprašal. To je čudovita lastnost za politike, ne pa morda za premierja.« Johnson ga je posredno razglasil za brexitskega spreobrnjenca. »Zelo občudujem njegovo sposobnost, da se premisli in se zdaj poteguje za brexit.« O zmagovalcu bo odločalo samo 160.000 članov konservativne stranke, naklonjenih brexitu. Tudi trdemu. Izvolili bodo novega vodjo stranke, ki bo čez dva tedna avtomatično postal novi premier. Velik čudež bi bil, če to ne bi bil… Boris Johnson.