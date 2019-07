Med pomembnejšimi temami pogovora je Počivalšek omenil morebitno oblikovanje zakona o Pohorju, za katerega od mestne občine izhodišča pričakujejo do septembra.

Govorili so tudi o operativnem programu, kjer mariborska občina in celotna vzhodna kohezijska regija pričakujeta, da bi imeli v naslednji finančni perspektivi na voljo dva programa, do česar pa se bo morala vlada še opredeliti.

Minister je Arsenoviča seznanil tudi s tem, da pripravljajo projekt pristopa k obnovi žičniških sistemov v Sloveniji, pomemben del tega pa se bo nanašal tudi na Pohorje. »Vse to so teme, s katerimi se bomo sodelovanja lotili v začetku jeseni,« je dejal Počivalšek.

Zagotovil je, da bodo na ministrstvu še naprej aktivni pri podpori domačim in tujim investicijam, pri tem pa spomnil na današnje odprtje Magnine tovarne, doslej največje investicije v samostojni Sloveniji, ki jo je bolj med vrsticami najavil prav v Mariboru pred tremi leti. »Tako kot takrat se tudi zdaj pogovarjamo z nekaj potencialnimi investitorji,« je še dodal minister za gospodarstvo.

Arsenovič je v zvezi z zakonom o Pohorju poudaril, da predstavlja velik potencial; ne le za Maribor, temveč za vseh ostalih 22 občin, ki si ga delijo. Gre za pomembno temo, ki je povezana s turizmom, in ker se razkorak med osrednjo in ostalo Slovenijo še naprej povečuje, se tudi sam nagiba k dvema operativnima programoma in za bolj skladen regionalni razvoj.

»Na ta način bomo lažje razvijali regijo, da bo ta tako uspešna, da se ljudem ne bo treba odseljevati ali pa dnevno voziti drugam na delo,« je dejal župan in dodal, da za svoje načrte potrebujejo tudi dodatna sredstva.

Arsenovič je sicer danes tudi podprl pobudo Stranke mladih - Zelenih Evrope za izločitev mariborske vzhodne obvoznice iz vinjetnega sistema, ki ga bo stranka z dopisom naslovila na ministrstvo za infrastrukturo ter v njem opredelila vse pravne in okoljske vidike, ki govorijo v prid ukinitvi.

V Mariboru si za to prizadevajo že nekaj let, zahteva za ukinitev vinjet pa je bila tudi eden izmed ciljev koalicijskega sporazuma. Kot sta danes povedala mariborski podžupan Samo Peter Medved in predsednik Stranke mladih - Zelenih Evrope Igor Jurišič, gre za zadnji pisni poziv pred uporabo drugih pravnih sredstev, ki so na voljo.