Nemška multinacionalna banka in finančna družba Deutsche Bank je to, da bo ukinila petino delovnih mest, pa tudi, da bo v prvem valu odpustila 18.000 uslužbencev, sporočila v nedeljo. V britanskih medijih je ta novica zares zares odjeknila šele v ponedeljek dopoldne, ko so pred njenim sedežem v Londonu opazili veliko uslužbencev, ki so bolj ali manj razburjeno govorili v svoje pametne telefone.

Nekatere med njimi so ob prihodu v službo varnostniki opozorili, da njihove prepustnice veljajo samo do enajstih dopoldne in da morajo do te ure zapustiti svoje delovno mesto. Drugi, ki so s telefoni nervozno korakali pred londonsko podružnico Deutsche Bank, v kateri je do nedelje delalo blizu 8000 ljudi, večinoma Britancev, so se v pogovorih spraševali, ali odpuščanje čaka tudi njih.

Deutsche Bank odpuščanja opisuje kot boleča, vendar neizogibna za dolgoročni uspeh banke. Vrednost njenih delnic se je v ponedeljek znižala za kar pet odstotkov. Za zdaj še ni znano, ali bo Deutsche Bank, ki naj bi bila petnajsta največja banka na svetu, odpustila po dvajset odstotkov zaposlenih v vseh svojih podružnicah po svetu, ki jih ima v 58 državah, ali jih bodo v londonski zaradi brexita in negotovosti, ki jo ta prinaša, odpustili več. O odpuščanju obvesti vsakega uslužbenca osebno: s telefonskim sporočilom in elektronskim pismom.

Zelo draga reorganizacija Deutsche Bank, ki je nastala leta 1870 kot specialistična banka za spodbujanje trgovanja s tujino in nemškega izvoza, je bila do zdaj ena od največjih delodajalk v londonskem Cityju. Uradno odpuščanja pripisuje reorganizaciji, ki naj bi zmanjšala investicijski del njenega poslovanja in banko naredila čvrstejšo ter močnejšo. Banka še ni sporočila podrobnosti o tem, katera delovna mesta ukinja, kaže pa, da bo zelo zmanjšala trgovanje z delnicami, ki poteka predvsem v Londonu in New Yorku. V njeni londonski podružnici se je s tem ukvarjalo okoli 800 uslužbencev. Zato pričakujejo, da bo veliko več odpuščanj v Londonu in New Yorku kot v Nemčiji, kjer ima sedež v Frankfurtu. Do leta 2022 naj bi zmanjšala število zaposlenih na 74.000. Reorganizacija naj bi jo stala 7,4 milijarde evrov v naslednjih treh letih.

Napoved nove finančne krize? Mnogi se sprašujejo, ali reorganizacija Deutsche Bank napoveduje novo finančno krizo? Ne, pravijo poznavalci, in dodajajo, da gre za poseben problem te nemške multinacionalne banke. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja in prvem desetletju zdajšnjega naj bi se odločila preriniti se med vodilne globalne investicijske banke in porabila zelo veliko denarja za specialiste za prevzeme manjših bank in združitve s konkurenti, pa tudi za trgovce z delnicami in obveznicami. Ko je izbruhnila globalna finančna kriza leta 2008, se je nanjo odzvala zelo počasi, ne da bi bistveno zmanjšala svoje globalno poslovanje. Zdaj naj bi plačevala ceno za počasnost, ki je prizadela predvsem njeno investicijsko vejo. Za reorganizacijo se je odločila po neuspešnih pogajanjih o združitvi z edino domačo konkurentko Commerzbank. Nemška vlada je navijala zanjo, a sta obe banki presodili, da je bila združitev preveč tvegana in da bi stroški združitve prinesli več škode kot koristi.