V Loški dolini je, kot kaže, prišlo do nezakonitega lova. Tamkajšnji lovci so namreč na območju lovske družine Lož – Stari trg minuli konec tedna našli ustreljeno medvedko. Kot nam je povedal lovec Jože Funda, ki sicer prihaja iz sosednje lovske družine Iga vas, je bila medvedka ustreljena v gozdu blizu pašnikov, in sicer kakšnih 500 metrov od Podcerkve. Kot pravi, do napada na človeka ni prišlo. Z domnevnim nezakonitim lovom je seznanjena policija, ki je potrdila, da jo je ena od lovskih družin v soboto obvestila o najdbi kadavra medveda, ki naj bi bil ustreljen. Potem ko so si policisti ogledali kraj dogodka in zbrali obvestila, so kadaver odpeljali v nacionalni veterinarski inštitut Ljubljana, kjer bodo ugotavljali vzrok in okoliščine smrti. Policija sicer vodi predkazenski postopek suma kaznivega dejanja nezakonitega lova.

»Že štirideset let sem lovec, pa se še nikoli nisem srečal s krivolovom na medveda. No, morda je kdaj prišlo do krivolova kakšne druge živali, takšne, ki je za v lonec, a ne v naši lovski družini,« je dejal lovec Jože Funda in ugibal, ali si je mogoče glede na zadnje dogodke v zvezi z odstrelom zveri nekdo pravico vzel v svoje roke in da je mogoče tudi, da je nekdo v temi oziroma mraku medveda zamenjal za divjega prašiča. »To se je že dogajalo. Bila je noč in morda strelec ni dobro videl,« je dejal in dodal, da ni šlo za tisto medvedko z mladiči, ki je prejšnji mesec na Vrhu nad Želimljami napadla domačinko, medtem ko policija tega ni niti potrdila niti zanikala.

Nezakonit lov je redek Kako si razložiti nezakonit odstrel v času, ko velja interventni zakon, ki omogoča zakonit odstrel 175 medvedov, smo vprašali Miho Krofla, raziskovalca na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. »Nezakonit lov se občasno dogaja, ampak je načeloma zelo redek. Večina lovcev je zelo ozaveščena glede tega, vsi so tudi sprejeli lovski etični kodeks. Ena od večjih kršitev kodeksa je nezakonito ubijanje živali. Tudi lovska zveza daje veliko poudarka boju proti nezakonitemu lovu in prav letos so soustanovili posebno policijsko ekipo za odkrivanje nezakonitega ubijanja živali,« je dejal Krofel. Nekoliko nenavadno se zdi, da je do krivolova prišlo prav zdaj, ko je medvede in volkove spet dovoljeno streljati. »Do zdaj se je dogajal nezakonit odstrel medvedov in volkov tako takrat, ko je bil dovoljen zakonit odstrel, kot takrat, ko ni bil,« pravi Krofel in dodaja, da je šlo v zadnjih letih pri nezakonitem odstrelu medvedov večinoma za napake pri oceni kategorije medveda. Lovišča imajo namreč dovoljenje za odstrel medveda do določene teže. Kakšen lovec se pri tem kdaj zmoti in odstreli težjega medveda, kar se šteje kot nezakonit odstrel. Po Kroflovem mnenju je v slabi vidljivosti mogoče medveda tudi zamenjati za divjo svinjo, kot je omenil tudi Jože Munda. »Možnosti za napake pa so v okviru trenutnega interventnega zakona verjetno še večje, saj ta prvič dovoljuje tudi odstrel v popolni temi z uporabo umetnih virov svetlobe,« še pravi Krofel.