Odločitev občine Ankaran za odklop vode in elektrike na območju Sv. Katarine, kjer deluje ŠD Katarina, je po navedbah občine usklajena z upravljalcem zemljišča, direkcijo za vode. »Ker parcela ostaja v lastništvu države, občina Ankaran nima pravne podlage za zagotavljanje infrastrukture in kritje obratovalnih stroškov omenjenemu društvu,« so v sporočilu za javnost sporočili z občine.

ŠD Katarina je bilo leta 2005 ustanovljeno z glavno dejavnostjo vodnih športov in športov na mivki. »Danes ŠD Katarina na sedmih igriščih odbojke na mivki dejavnost izvaja od druge polovice maja do prve polovice septembra,« je povedala predsednica društva Karmen Gec, vsako leto pa na svojih igriščih gostijo tudi vojake Slovenske vojske, policiste, Rdeči križ, gasilce, osnovne šole, različna podjetja: »Prav tako tudi posameznike ter različna državna prvenstva, ki jih zaradi nastale situacije zdaj ne moremo izpeljati.«

Reflektorji za generator

Začasno so problematiko z elektriko rešili tako, da so reflektorje, ki razsvetljujejo igrišča za odbojko na mivki, v večernih urah priklopili na agregat. Veliko težje je zagotoviti uspešen trening, vadbo in turnir brez vode. »Čez dan na igriščih izvajamo treninge odbojke na mivki in priprave na tekmovanja, saj so tekmovanja v polnem teku. Ker se treningi izvajajo čez dan, je igrišča na mivki potrebno med 11. in 18. uro zalivati, saj se podlaga segreje tudi do 60 stopinj Celzija, kar lahko privede do resnejših opeklin,« je povedala Gečeva in pripomnila: »Prav tako pa ni prijetno ostati žejen na 35 stopinj Celzija.« Kot zanimivo dejstvo, ki ga je Karmen Gec še izpostavila, pa je tu še šest drugih društev, ki prav tako stojijo na parcelah, ki so v državni lasti in imajo prav tako speljan isti vodovod in elektriko kot športno društvo Katarina. Poleg tega tudi vsa našteta društva nimajo urejenega statusa z državo, vodo in elektriko pa je občina odklopila le ŠD Katarina.

Kot so še sporočili iz ankaranske občine, so se za tako drastičen ukrep prav sredi glavne turistične in športne sezone odločili po menda tehtnem razmisleku in temeljiti presoji razmer. Občina Ankaran, ki je že predstavila načrt ureditve športno rekreacijskega parka (ŠRP) Sv. Katarina, je skladno s tem pristopila k urejanju lastniških razmerij z državo, žal pa skupnega jezika na to temo z direkcijo za vode ni našla. vl