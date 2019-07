Hortikulturno društvo Laško je snovalec vsakoletnih cvetličnih zgodb na prireditvi Pivo in cvetje, ki tudi letos obiskovalcem ponuja različna cvetlična doživetja ter jih spodbuja, da se tudi sami vpletejo v dogajanje. »Vse do nedelje bodo lahko obiskali tri tematsko raznolika cvetlična prizorišča, na vsakem pa bodo na zbirni kartonček prejeli po en žig. Ko bodo zbrali tri, jih bomo ocvetličili. In 1500 obiskovalcev bo lahko prejelo bodisi priponko s cvetjem ali naglavno cvetlično okrasje,« razkriva letošnjo novost Metoda Benedek, predsednica Hortikulturnega društva Laško, ki ima kar 140 članov.

»Lokacija s cvetličnimi zasaditvami v starih pivovarskih sodih je standardna, pri Kulturnem centru Laško, kjer je tudi Mavrična dežela, namenjena najmlajšim in kjer prevladuje otroška energija. Tu pa bo letos tudi velik cvetlični okvir, skozi katerega se odpira pogled na veduto Laškega in skozi katerega se lahko obiskovalci ovekovečijo,« razloži Benedekova. Pravzaprav je zaželeno, da se ob cvetju čim več fotografirajo in fotografije objavljajo na družabnih omrežjih. Druga zelo zanimiva in prav temu namenjena lokacija je na Aškerčevem trgu, poleg knjižnice. »Tu smo se še posebej potrudili in uredili vrt v nekakšnem retro stilu, ki izžareva žensko energijo. Uredili smo namreč modni vrt s starimi izložbenimi lutkami, ki smo jih odeli v cvetje, ter čajniki, ki so izdelani iz odsluženih in pobarvanih avtomobilskih gum. Vrt pa ima tudi nekaj cvetličnih ozadij iz cvetja, ki so v tujini zelo popularna za fotografiranje porok in podobno,« opisuje Benedekova. In prizna, da je bilo letos v aranžmaje vloženega tudi zelo veliko ročnega dela. Tretja lokacija, kjer pa prevladuje bolj moška energija, je notranje dvorišče stavbe na Trubarjevi 3, kjer je tako imenovano Pivovarjevo skladišče. »To je nekoliko umaknjeno od dogajanja na ulicah, kjer lahko obiskovalci v miru posedijo, se naslonijo na sod in občudujejo cvetlične mojstrovine,« še razkriva Metoda Benedek letošnjo dodatno popestritev prireditve.