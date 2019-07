Vladimir Pavlovič Simagin se je rodil v Moskvi leta 1919. Njegov šahovski razvoj je dodobra zaustavila druga svetovna vojna, ko so šah v Sovjetski zvezi lahko igrali samo najboljši. Kmalu po vojni je dosegel prvi večji uspeh: na močnem prvenstvu Moskve je leta 1946 zaostal le pol točke za zmagovalcem Davidom Bronsteinom, pa krepko prehitel Vasilija Smislova. Oba sta že bila v širšem svetovnem vrhu. Leto pozneje je bil še boljši: delil je prvo mesto in v podaljšku speljal naslov Bronsteinu. V 50 letih je dodal dve zmagi v Moskvi. Že se je prebil med najboljših trideset šahistov sveta, a na prvenstvo SZ se mu ni in ni uspelo uvrstiti. Leta 1950 je končno postal mednarodni mojster, čeprav je že imel velemojstrsko moč. Posvetil se je delu s Smislovom in leta 1957 je uspelo v celoti: Vasilij je, resda le za leto dni, postal svetovni prvak. Vladimir se je spet osredotočil na svoj šah; sredi 50. let se je začel redno uvrščati na prvenstva, kjer pa mu povečini ni šlo. Še najbolje je igral v letih 1960 in 1961, ko je bil sredi lestvice, zato pa raztrgal mlade zvezdnike Viktorja Korčnoja, Borisa Spaskega in Leonida Steina. Šele tedaj je uradno postal velemojster. Svojo moč je potrdil z drugim mestom v Sarajevu leta 1963 in zmago v Sočiju leta 1967. Zaradi domiselnega in kombinatornega sloga igre so Simagina primerjali z velikim Dancem Bentom Larsenom. Vse življenje je ostal med najboljšo šahovsko stoterico sveta, umrl pa je po srčnem zastoju pri 49 letih. Kot pravi šahist se je poslovil med turnirjem – leta 1968 v Kislovodsku.

MNACAKANJAN – SIMAGIN (Kijev 1965) 1.e4 c6 2.Sc3 d5 3.d4 de4 4.Se4 Sf6 5.Sf6 ef6 Danes vse bolj priljubljena izzivalna varianta, ki jo je Simagin večkrat igral. 6.Lc4 Le7 7.Dh5 0-0 8.Se2 g6 9.Dh6 Bela kraljica bo na tem polju le opazovalka dogodkov. 9...Lf5 10.Lb3 c5 Današnji mojstri bi igrali 10...a5 11.a4 Te8 z dobro igro črnega. 11.Le3 Sc6 12.0-0-0? Beli je podcenil potezo črnega: po 12.dc5 bi bil malo boljši, zdaj pa se bo znašel pod točo črnih figur. 12...c4! 13.Lc4 Sb4 14.Lb3 Tc8 15.Sc3 Da5 16.Kb1 (diagram) Beli kralj se zdi dobro zavarovan, v resnici pa so mu dnevi šteti... 16...Tc3! 17.bc3 Lc2. Po edinem 18.Kc1 Sa2 19.Kd2 Dc3 20.Ke2 Db3 ima črni materialno prednost in napad, zato se je beli vdal.