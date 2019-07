Pred sobotnim začetkom 29. sezone v prvi slovenski nogometni ligi predstavljamo prvo polovico udeležencev, ki so nazadnje končali v spodnjem delu lestvice ali so se prek druge lige uvrstili v višji rang tekmovanja. Napovedi kažejo, da se bosta Aluminij in Rudar Velenje znova potegovala za mesta na sredini lestvice, medtem ko se boj za obstanek obeta predvsem med Triglavom iz Kranja, novincem v prvi ligi Bravom in povratnikom med najboljše Taborom iz Sežane. Omenjena trojica klubov ima pred odprtjem sezone enake cilje – v naslednjih letih vsi želijo postati stabilni prvoligaši, tekme pa bodo razkrile, ali sta predvsem oba novinca že dovolj zrela za konkurenčno nastopanje v najvišjem rangu tekmovanja. Med vsemi prvoligaškimi kolektivi le trener Brava Dejan Grabić nima izkušenj z vodenjem tekem v prvi ligi. Trener Tabora Andrej Razdrh je pred leti že sedel na klopi Olimpije.

Aluminij Kidričevo »To je potrditev, da sem pustil dober pečat.« Tako je vrnitev v Kidričevo pospremil Slobodan Grubor, ki je bil lani del ekipe Zorana Barišića pri Olimpiji. Ko je spomladi 2017 prevzel Aluminij od »lokalca« Bojana Špehonje, je moral »šumare« prvič obdržati v prvi ligi. Uspelo mu je tudi zato, ker Kopru ni, s čimer so se ognili dodatnim kvalifikacijam. Ko je Grubor tisto jesen odšel, se je Aluminij še vedno boril za obstanek. Nato je prišel Oliver Bogatinov. Predlani osvojil osmo mesto in Aluminij pripeljal vse do finala pokala. Prezimitev na tretjem mestu mu je prinesla nagrado trenerja leta, končno šesto mesto pa še povabilo za vodjo nogometne šole Maribora. »Od takrat, ko je bil Slobodan tukaj, se je marsikaj spremenilo,« pravi Borut Arlič, direktor Aluminija. Takoj za Muro je Aluminij lani najbolj presegel cilje. Kakšni so za četrto zaporedno, skupaj peto prvoligaško sezono? »Glavni cilj je stabilizirati klub, da bo organizacijsko in športno napredoval. Radi bi se približali stabilnim prvoligašem, a konkurenca je tako močna, da si danes lahko tretji, jutri pa sedmi.« Tekmovalni cilji so podobni minulim sezonam: »Vsaj to, kar smo dosegli lani, bo pa težko.« Aluminij bo od četverice, ki je odšla, najbolj pogrešal Elvira Malokuja, pripeljal pa je 26-letnega napadalca Anteja Živkovića, ki je večji del kariere zabijal v drugi hrvaški ligi. »S kadrovanjem še nismo končali,« napoveduje Arlič. Na štirih pripravljalnih tekmah je Aluminij ostal neporažen, med drugim je ugnal splitski Hajduk (1:0). Prihodi: Ante Živković (Dugopolje) Odhodi: Tadej Trdina (Fužinar), Elvir Maloku (Gimnastic), Luka Koblar (Maribor), Kruno Ivančić.

Rudar Velenje Na stadionu Ob jezeru so ob začetku lanske sezone igrali v evropskih kvalifikacijah, a je bilo nadaljevanje na domači sceni neuspešno. Na začetku pomladi je ceno za neuspehe plačal nekdanji trener Marijan Pušnik, ki v klubu še naprej ostaja kot športni direktor. Velenjčani so po zamenjavi na trenerskem stolčku sezono končali na sedmem mestu, tudi v prihodnji sezoni bo knape vodil Almir Sulejmanović. Konec junija je pogodbo s klubom podaljšal do konca sezone 2021/22. »Ker so bili v Velenju dobri pogoji za treninge, nismo hodili drugam na priprave. Vse je potekalo po načrtih, zadane cilje smo izpolnili. Okostje ekipe ostaja, bomo pa videli, če se bo do konca poletja še kaj zgodilo. Cilji so realni, seveda si želimo biti čim višje, ob tem pa uveljaviti kakšnega mladega igralca,« je dejal Almir Sulejmanović. Med potencialnimi igralci, ki bi lahko zapustili Velenje, se največkrat omenja dva napadalca: dvaindvajsetletnega Milana Tučića, ki je bil lani s petnajstimi goli tretji strelec slovenske lige, in dve leti starejšega Žigo Škofleka, ki je v lanskem prvenstvu dosegel dvanajst zadetkov. Rudar je dobro nastopal na pripravljalnih tekmah, saj je od petih dvobojev izgubil le eno (proti Dinamu iz Moskve z 0:3), preostale štiri pa je dobil (proti Apoelu iz Nikozije, Dravi s Ptuja, Dravogradu in za konec priprav proti srbskemu Voždovacu). Prihodi: Luka Lovenjak (Drava Ptuj), Elvedin Džinić, Evans Adomako (Dravograd), Dem Pljava (Fužinar), Matic Mlakar (Dob). Odhodi: Klemen Bolha (Žalgiris), Haoran Li (Antwerpen), Anže Pišek, David Arap.

Triglav Kranj Navkljub najslabši obrambi v prvi ligi, ki je v minuli sezoni prejela kar 83 zadetkov, so nogometaši Triglava zadržali prvoligaški status. Prvenstvo so sklenili na osmem mestu, s tem pa izpolnili glavni cilj in si po besedah njihovega trenerja Dejana Dončića zagotovili »dobra dva tedna mirnih in brezskrbnih počitnic«. Kranjčani so priprave na novo sezono opravili pretežno doma, vmes pa se nekajkrat odpravili na tekme na tuje, na katerih so vpisali dva poraza, remi in zmago. Ekipa se v primerjavi z lansko sezono ni veliko spremenila. Klub je zapustila četverica nogometašev, za zdaj pa sta se jima pridružila 21-letni osrednji vezist Elvedin Herić in leto starejši napadalec Victor Aliaga, ki je postal prvi Španec v vrstah edinega gorenjskega prvoligaša. »S pripravami sem zadovoljen. Večino igralcev smo zadržali, tako da je ogrodje ekipe ostalo enako. Še naprej bomo stremeli k temu, da ostanemo stabilen prvoligaš in da uveljavljamo nove igralce. Letos bo liga nepredvidljiva. Ekipe so dobro pripravljene in organizacijsko sposobne, zato bo prvenstvo še močnejše kot lani,« napoveduje Dejan Dončić. Kot vrhunec minule sezone je označil domačo zmago proti Olimpiji (2:1) in remi proti Mariboru v Ljudskem vrtu (3:3), kjer v soboto tudi začenjajo svojo osmo sezono v prvi ligi. »Pripravljeni smo na spektakel, da se prikažemo v dobri luči,« dodaja Dončić. Prihodi: Victor Aliaga (Cerdanyola, Španija), Elvedin Herić (Kapfenberg, Avstrija). Odhodi: Muamer Svraka (Birkirkara Malta), Drilon Kryeziu, Darjan Curanović (OFK Petrovac, Črna gora), Ivan Crnov (Borac Banjaluka).

Bravo Ljubljana Nogometaši Brava so z enim porazom v spomladanskem delu minule sezone brez velikih nihanj osvojili prvo mesto v drugoligaški konkurenci. Jedro zmagovitega moštva, v katerem prevladujejo tako starejši kot mlajši igralci, so v klubu zadržali, a nastopanje v prvi ligi bo za novinca v tekmovanju zagotovo težji zalogaj. Bravo je nemara celo prehitel naravni razvoj kluba, saj je člansko moštvo ustanovil šele pred šestimi leti. Med zanimivejše okrepitve Brava spada devetnajstletni Aljoša Matko, ki je v minuli sezoni v dresu Maribora postal prvi strelec mladinske lige. Dosegel je 31 golov. Njegova specialiteta so zadetki iz hitrih protinapadov, na katere bo Bravo stavil na zahtevnih tekmah proti močnejšim tekmecem. Krstni nastop v prvi ligi čaka tudi 38-letnega trenerja Dejana Grabića, ki velja za obetavnega strokovnjaka mladega vala. Prva liga bo zanj idealen preizkus trenerskih sposobnosti. »Ker nismo imeli optimalnih pogojev za delo, se je nekaj igralcev poškodovalo že pred začetkom sezone. Zadržali smo igralski kader, zato želimo nadaljevati dosedanji način dela in uveljaviti mlade igralce. Ne želimo zgolj ugajati, ampak tudi zmagovati,« meni Dejan Grabić. Z uvrstitvijo Brava v prvo ligo je Ljubljana po dolgih letih znova dobila mestni derbi. Olimpija bo v Spodnji Šiški gostovala že v nedeljskem uvodnem krogu. Ker Bravo nima armade navijačev, želi na tribune zvabiti predvsem družine. Daljši pogovor z ustanoviteljem kluba Darkom Klaričem bomo v Dnevniku objavili jutri. Prihodi: Aljoša Matko (Maribor), Mark Spanring (Krško), Ibrahim Mensah, Blaž Urh (Domžale).