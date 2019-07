Južnoameriški pokal, ki so ga v nedeljo dvignili Brazilci, še vedno odmeva zaradi ostrih izjav, ki jih je po polfinalnem porazu izrekel Argentinec Lionel Messi. Ta je po prejetem rdečem kartonu na tekmi za tretje mesto proti Čilu sodnikom in organizatorjem očital korupcijo, saj naj bi bilo celotno prvenstvo postavljeno tako, da zmagajo domačini, kar se je na koncu tudi zgodilo. Očitati Brazilcem, da so nezasluženo zmagali, je seveda malce nenavadno, vsekakor pa kaže na Messijevo veliko željo po zmagi z reprezentanco, ki, odkar v njej igra najboljši nogometaš na svetu, ni osvojila še nobenega svetovnega ali južnoameriškega prvenstva. Natančneje, Argentina je na južnoameriškem prvenstvu zadnjič zmagala leta 1993, na svetovnem prvenstvu pa leta 1986 v Mehiki, ko so v finalu s pomočjo Diega Maradone premagali Zahodno Nemčijo.

To ne pomeni, da Messi ni bil zaslužen za kar nekaj uvrstitev Argentine v finale velikih prvenstev. Na svetovnem prvenstvu leta 2014 so proti Nemčiji izgubili v finalu, v naslednjih dveh letih pa proti Čilu v finalih južnoameriškega prvenstva. Lansko svetovno prvenstvo je Argentina zapustila še pred četrtfinalom, na naslednjem v Katarju pa je Messijeva prisotnost zaradi starosti že vprašljiva. Čeprav je Messi s svojimi uspehi v klubskem nogometu v praktično vseh kategorijah že premagal Diega Maradono, njegova smola v reprezentančnih tekmah še vedno pušča (majhen) prostor za interpretacije, kateri Argentinec je boljši.

Božja roka in čudežni otrok Primerjave med Maradono in Messijem so seveda nepravične tudi zato, ker je Maradona leta 1986, v času pred VAR, ko je Argentino pripeljal do zadnje zmage na svetovnem prvenstvu, postal del nogometne mitologije. V polfinalu proti Angliji se je s svojo levo roko dotaknil žoge na poti v gol, česar sodnik ni opazil in gol priznal. Po tekmi je Maradona dejal, da je bil gol dosežen delno z njegovo roko, delno z roko boga. Od takrat naprej nogomet pozna izraz »božja roka«, na račun katerega se je ponorčeval tudi italijanski režiser Paolo Sorrentino v filmu Mladost leta 2015, v katerem je eden od likov Diego Maradona s prekomerno telesno težo in ogromno tetovažo Karla Marxa na hrbtu (igra ga Roly Serrano). Ko lik Maradone v bazenu presliši pogovor o levi roki, tudi sami pripomni, da je levičar, na kar Jimmy Tree, ki ga v filmu igra Paul Dano, odgovori, da ves svet ve, da je levičar. Lionela Messija se za zdaj drži sloves čudežnega dečka, ki se je rodil s premalo rastnimi hormoni, zaradi česar je bil eden od pogojev, da se pri 13 letih preseli v Španijo, tudi ta, da mu plačajo zdravljenje. Danes je visok 170 centimetrov, star 32 let in velja za enega najboljših nogometašev vseh časov. A v primerjavi z Maradono, ki je bil vedno nekoliko večji od življenja, je Messi dolgo časa veljal za introvertiranega igralca, ki se med tekmo umakne v svoj svet. Maradona je po drugi strani svoje igralce na slavni tekmi proti Angliji pozval, naj ga po spornem golu z roko objamejo, da bodo tako zavedli sodnika, da bo ta prej priznal gol. So pa zato številni ob Messijevem rdečem kartonu na južnoameriškem prvenstvu pomislili, da bi bili prav ti lahko nekaj, kar bo zamejilo njegovo reprezentančno kariero.