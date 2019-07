Obisk Trsta je za vas kot obisk Meke za muslimane ali Medžugorja za kristjane. Spet se lahko napolnite z (negativno) energijo in spet zanetite sovraštvo med ljudmi in obudite spomin na fašistična leta. Trst je za vas mesto »barbarskega« obračunavanja jugoslovanske vojske s »popolnoma nedolžno« italijansko populacijo. Trst je simbol za vas krivično postavljene meje po letu 1945. Trst je tudi mesto, kjer je bilo edino nacifašistično taborišče Rižarna, ki je delovalo od septembra 1943 naprej. A gospod minister, nedaleč od tu lahko obiščete nekaj vaših koncentracijskih taborišč: Visco, Gonars, Treviso, ki so bila aktivna takoj po začetku vojne, leta 1941. Trst je mesto, kjer je po vašem treba iskati vse vzroke »množičnih« nekontroliranih prehodov prebežnikov čez mejo. Postavili bi zid, morda ograjo ali kdo ve kaj. Kot zanimivost naj vam povem, ko je tu po vašem stala »železna zavesa«, na naši strani ni bilo nobenih ograj, niso bile potrebne. Danes vi predlagate (žične) ograje, ki bi omejile migrantski tok iz Slovenije prek »svete meje« v Italijo. Upam, da bo tudi naša stran reagirala in z mejnimi kontrolami preverjala, kdo iz Italije hodi k nam.

Med drugim vsak dan rad gledam tudi vaš televizijski dnevnik (TG1) in moram reči, da dnevno poročajo o prihodu migrantov z ladjami, jadrnicami, čolni ipd. na otoček Lampedusa, ki je od Tunizije oddaljen samo 113 kilometrov, od Malte 176 kilometrov in od Sicilije 205 kilometrov. Otoček ni naključno izbran kot najbližja točka med Evropo in Afriko. V letu 2019 so tu do zdaj sprejeli že 1400 migrantov, samo maja jih je bilo 700. In dnevno prihajajo nove in nove pošiljke. Gospod minister, a tu pa niste razmišljali, da bi postavili ograjo? Dozdeva se mi, da meja med našima državama ni ravno najbolj kritična. Boste torej tudi otok obzidali? Ali postavili plavajočo ograjo na morju?

Gospod minister, morda pa je rešitev v iskanju prijateljev, ki bi sprejeli migrante. In bi se s Slovenijo raje dogovorili, ali je kako mesto tudi pri nas za kakšnega migranta.

Veselko Guštin, Ljubljana