Če je Film pod zvezdami leta 2004 zagnala Slovenska kinoteka, je zadnjih nekaj let to Kinodvorov poletni projekt. Že nekaj časa pretežno julijski, četudi je v preteklosti zavzemal predvsem avgustovske večere. Spremembo je, kot pripoveduje Aliki Kalagasidu iz Kinodvora, deloma narekovala logistična uskladitev njihovih projektov kina na prostem. Mestni kino namreč poletje tradicionalno napove s Kinodvoriščem v atriju Slovenskih železnic sredi junija in v izdihljajih avgusta končuje z Letnim Kinodvorom na Kongresnem trgu, filmska platna so torej ves čas razvita. »Poleg tega je statistika pokazala, da je vreme julija stabilnejše,« pravi sogovornica. Kar je pomembna okoliščina, v primeru dežja namreč grajska projekcija odpade.

Velike ikone športa, glasbe…

Pester program vsako leto sestavlja izbor najodmevnejših filmov zadnje kinematografske sezone, Kinodvorove uspešnice, nekaj naslovov z zadnjega Liffa in druga dela, ki so morda prezgodaj izginila z ljubljanskih platen. Med naštete tako letos med drugim sodijo aktivistična Bojevnica islandskega režiserja Benedikta Erlingssona, pa z zlato palmo lanskega Cannesa ovenčani Tatiči Hirokazuja Koreede, Lanthimosova spektakularna Najljubša, drama Sodnica, v kateri blesti Emma Thompson, in z glasbo prežeta Hladna vojna poljskega režiserja Pawła Pawlikovskega. Z Bohemian Rhapsody Bryana Singerja bo mogoče dobiti tudi vtis, kako bi med grajskim obzidjem odmevali Queeni. Letošnji izbor so navsezadnje zaznamovale predvsem ikone iz sveta filma, športa, glasbe, baleta in književnosti, denimo še film Free solo o ameriškem plezalcu Alexu Honnoldu pa celovečerec o emancipirani francoski pisateljici Sidonie-Gabrielle Colette.

V obliki premier in predpremier prihaja pod zvezde tudi nekaj povsem svežih poslastic, ki večinoma prihajajo z največjih filmskih festivalov. Med njimi tri z letošnjega Cannesa – dokumentarec Asifa Kapadie o legendarnem nogometašu Diegu Maradoni, avtobiografska oda filmski ustvarjalnosti Bolečina in slava kultnega Španca Pedra Almodovarja, pa zombi komedija Mrtvi ne umirajo ljubljenca ljubljanskega občinstva Jima Jarmuscha. Ljubitelji glasbe bodo lahko premierno uživali v intimnem dokumentarcu z oskarjem nagrajenega režiserja Rona Howarda o Pavarottiju, predpremierno bo na sporedu tudi biografska drama o baletniku Rudolfu Nurejevu Beli vran. Filmsko dogajanje na gradu se bo sklenilo z rokenrol komedijo o glasbi, sanjah, prijateljstvu in ljubezni Yesterday, ki jo je režiral Danny Boyle, avtor Revnega milijonarja in Trainspottinga.