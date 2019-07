Mariborsko sodišče danes še ni sklenilo kazenskega procesa zoper 63-letno Ivico Kalšek, obtoženo, da je 1. marca letos 88-letno mater Ivanko Dovnik umorila tako, da jo je udarila s polenom in jo zadavila s trakom od predpasnika. Sodnik Danilo Obersnel je na sojenje še enkrat povabil psihiatra Mladena Vrabiča. Kaj je povedal sodni izvedenec, je ostalo za zaprtimi vrati, ker je sodišče med podajanjem njegove ocene tudi tokrat javnost izključilo iz obravnave.

»En, dva, tri … trideset«

Od današnjega dogajanja v največji sodni dvorani mariborskega sodišča je tako uradno znana le vsebina pogovora med obtoženo in operaterko na številki 112, kamor je Kalškova poklicala, ko mati ni več dihala. Med prvim pogovorom se je zveza prekinila, zato je operaterka Kalškovo poklicala nazaj. »Halo, ste poklicali koga na pomoč?« je osumljeno spraševal ženski glas. »Nič nisem poklicala,« je odgovorila Kalškova. »Pokličite okrog, morda je kdo v bližini in lahko pomaga. Kako dolgo je od tega?« so padala vprašanja. »Ne vem, 20 minut, eno uro,« je mrmrala zdaj obtožena umora. »Eno uro? Tako dolgo ne diha? Dajte jo na hrbet. Halo, gospa. Se slišimo? Dajte telefon na zvočnik. Imate gospo na hrbtu? Eno roko ji postavite na čelo, z drugo ji privzdignite glavo in jo nagnite nazaj. Se ji dviguje prsni koš?« je spraševala operaterka. »Ne,« ji je odvrnila obtožena. »Gospa, oživljati bomo začeli. Reševalno vozilo je na poti ... Pritiskajte in štejte na glas do 30. Ena, dva, tri, štiri ... trideset,« je ženska prek 112 naročala Kalškovi navodila za oživljanje. Vmes je Kalškovo spraševala tudi o podatkih matere in kaj se je zgodilo. »Prepirali sva se, se začeli ruvati,« ji je odgovorila obtožena. Opisani klic v sili je trajal nekaj več kot osem minut. Na posnetku se tudi sliši, ko so v hišo v Ošlju nad Šmartnim na Pohorju vstopili reševalci. »Dober dan, kar naprej,« jih je pozdravila obtožena umora, kakor da se sploh ni zavedala, kaj je storila materi. »Kaj se je zgodilo?« jo je vprašal moški. »Tu sva se,« mu je odgovorila 63-letnica in zveza se je prekinila.