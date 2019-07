Reklamni panoji motijo nekatere Ljubljančane

V časopisu Dnevnik ste 8. julija 2019 objavili prispevek Andraža Rožmana o motečem oglaševanju v Ljubljani. Presenetilo me je sprenevedanje podžupana Koželja glede tega. Prof. Janeza Koželja sicer izredno cenim, saj je pod njegovim vodstvom predvsem središče mesta vedno lepše urejeno. A podžupan Koželj zdaj piše o poplavi reklamnih sporočil različnih oblik in formatov, vse od svetlobnih vitrin do prikazovalnikov in veleplakatov, ki se nam vsiljujejo na vsakem koraku. Po drugi strani pa se – po županovih zagotovilih – na področju urejanja prostora prav nič ne zgodi brez odobritve podžupana Koželja. Tega ne morem razumeti drugače, kot da se je s postavitvijo novih digitalnih oglasnih panojev v Stari Ljubljani strinjal. Očitno je spet prevladal kapital (Europlakat) nad mestom in nad kulturno dediščino.