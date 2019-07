Predsednika Pahorja velikokrat, po mojem mnenju upravičeno, kritiziram. Tokrat ga bom malo »pohvalila«, ker se je ob ponovnem skrunjenju ljubljanskih spomenikov spet enkrat uravnoteženo oglasil. Moje čestitke tudi butalskemu policaju, ki je tako budno čuval predsedniško palačo z okolico, da ni ne videl in ne slišal »turške nevarnosti« sredi Ljubljane.

Spomenike oziroma kipe znamo v Butalah »junaško« uničevati, lahko pa postavljamo nove. Najnovejši je kip lepotice, ki je že zdavnaj pozabila, da je »naša«, kip Melanie Trump. Ni mi jasno, zakaj se nekateri nad njim zmrdujejo, drugi ga imenujejo Smrketa, tretji… Morda je njena postava res malce preveč (dobesedno) lesena in obraz neprepoznaven (verjetno zaradi obilice lesnatega »botoksa«), a kljub temu bo služila svojemu namenu. Odganjala bo ptiče in turiste.

»Nadznanstvenik« Grims ne zamudi nobene priložnosti (tudi na sestanku pri Pahorju je ni) za dokazovanje, da nas podnebne spremembe zastonj skrbijo. Nič posebnega niso, zlasti pa zanje ni odgovoren človek. Zvit je tale Branko. O čem nas hoče prepričati? O tem, da nam ni treba sprejeti nobenih ukrepov, lahko uničujemo mater Zemljo še naprej. Če pa se bodo ljudje zaradi podnebja preseljevali, ni nobenih razlogov, da bi take migrante sprejemali. Tako se govori, bravo, Branko.

Poleg migrantov je priljubljena tema butalskih desničarjev sodstvo. Pripravljajo se na njegov politični nadzor. Čaka nas najbolj pomembna parlamentarna komisija v naši »samostojnosti«. Poslanci jo morajo ustanoviti, ker jo je predlagal »SDS-ov« državni svet. Raziskati se morajo vse »krivice«, ki so se zgodile bivšemu poslancu, svetniku in županu Kanglerju pa pika. Morebitni člani komisije so se že vpisali na »hitre tečaje« za tožilce in sodnike, da bodo lahko »nadstrokovno« preučili vse nezakonite in od »globoke države« zrežirane postopke. Lahko smo ponosni na intelektualni potencial našega DZ.

Za skrajne desničarje je prišla še ena vroča novica. Čeprav ne more nastopati v več evropskih državah, je hrvaški proustaški pevec Thompson v naših Butalah prav zaželen. Upravno sodišče ni našlo razlogov za preteklo prepoved njegovega koncerta. Navijaška SDS se veseli in že izbira za koncert primerne zastavice.

Ko smo že pri ogrožanju varnosti prebivalcev Butal zaradi migrantov, nacionalistov, podnebja…, sem se spomnila na Šarca in njegov obisk pri papežu. Si morete sploh predstavljati? Za vsak primer je vzel s seboj Damirja Črnčeca. Zakaj le? Da bi mu še papež razložil, da mora spremeniti odnos do beguncev in do svojega preteklega sovražnega »čivkanja«. Kaj pa je Šarec papežu obljubil glede katoliških šol in vojaške škofije, molčijo kot grob.

Zato pa slovenski policaji in italijanski policaji, ena, dva, ena, dva, že skupaj veselo korakajo. »Hop, Cefizelj, pa te imam,« prežijo na migrante. Bog ne daj, da bi kateri iz Slovenije pobegnil v Italijo. Ne damo jih. Cerar se je tega res »odlično« spomnil. Velika škoda bo, če bo premier našega vrlega zunanjega ministra predlagal za evropskega komisarja. No, ali pa ne bo posebne škode. Menda si želimo komisarja za »širitev«, širitve pa še gotovo ne bo. Potem tudi posebnega dela ne bo in nevarnosti za kakšno »smelo« Cerarjevo domislico tudi ne.

Pretepena mariborska sodnica se ne boji svojega partnerja, jaz pa sem veliko manj pogumna. Ravno zdaj prebiram tujo strokovno literaturo in me je strah, da bom ogrozila obstoj Butalcev. V glavi mi odzvanjajo nacionalistične Židanove besede z vseslovenskega srečanja v DZ. Med drugim je dejal, da »… vsako branje tuje knjige, ko bi lahko prebiral knjigo, ki je v slovenščini, vsak pogovor, ko ne uporabiš pristne in klene slovenske besede, ogroža naš obstoj kot naroda«. Morala se bom pošteno zamisliti nad sabo. Ali pa bi se moral zamisliti kar Dejan Židan.

Poročevalka iz Butal

Polona Jamnik, Bled