Kupcem, ki v trgovino v Vancouvru niso prinesli svoje nakupovalne vrečke, se je v rokah znašla polna vrečka, ki nosi prav posebno sporočilo. Podjetje je nanje namreč dodalo napise, kot so recimo: »Prodajalna mazil za bradavice«, »Filmi za odrasle« in »Skrb za debelo črevo«, z namenom, da ljudi v javnosti postavijo v neprijetno situacijo. Po mnenju lastnika trgovine Davida Kwena gre za osveščanje na prikupen, smešen način. Cilj je bil, da ljudje dvakrat premislijo, preden se bodo v trgovino ponovno vrnili brez vrečke za ponovno uporabo.

»Težko se je vedno spomniti na nakupovalno vrečko. Naše smo preoblikovali tako, da vam pomagamo, da svojih ne boste nikoli več pozabili,« so zapisali na instagram profilu trgovine.

A na žalost je imelo pri ljudeh to nasprotni učinek, saj so ti hodili v trgovino in še pogosteje kupovali vrečke, ker so želeli zbrati vse dizajne, ki so jih dodali nanje. Kwen s tem ni bil zadovoljen, zato se je odločil, da bo duhovite napise natisnil še na platnene vrečke. V Kanadi se namreč reciklira manj kot 10 odstotkov uporabljene plastike. Kanadčani vsako leto zavržejo za kar 8,3 milijarde dolarjev plastičnih materialov. Po zgledu evropskih držav je kanadski premier Justin Trudeau napovedal prepoved plastike za enkratno uporabo.

Kwen verjame, da je humor pravo orožje za dosego cilja. »Če prenašate sporočilo na prijazen in šaljiv način, mislim, da ljudje poslušajo,« pravi Kwen.