V vrsto tistih, ki si pripisujejo zasluge za to, da je avtomobilski gigant Magna prišel v Slovenijo, je stopila tudi Marta Kos, zdaj veleposlanica v Švici, prej pa v Nemčiji. Ob robu današnjega svečanega odprtja lakirnice v občini Hoče-Slivnica je povedala tri leta staro anekdoto, kako jo je poklical Dieter Althaus, visok nemški politik CDU in vodilni uslužbenec Magne.

Spomladi 2016 ji je razkril informacijo, da v Sloveniji iščejo sto hektarjev veliko zemljišče. To informacijo je, navkljub prvotni nejeveri, javila v domovino. »In tako se je ta zgodba začela. Čez dva ali tri tedne smo imeli prvi sestanek v Ljubljani, na ministrstvu za gospodarstvo,« se je spominjala Kosova.

Počivalškov najtežji projekt

Tudi resorni minister Zdravko Počivalšek, ki je bil od vsega začetka tesno vpet v prihod avstrijsko-kanadskega industrialca, je bil danes ponosen na to, da jim je uspelo uresničiti največjo tujo neposredno naložbo na Slovenskem. Težka je 146,4 milijona evrov, Magna je zanjo prejela 18,6 milijona evrov državne podpore.

»To je bil najtežji projekt mojega ministrovanja,« je dejal Počivalšek, »metali so nam polena pod noge, nagajali so nam, soočali smo se z različnimi interesi.« Prepričan je, da je to šele prvi korak in da bo Magna izpeljala tudi drugo in tretjo fazo projekta, ki vključuje izgradnjo celovite avtomobilske tovarne z najmanj tisoč zaposlenimi. Danes jih v hoškem obratu službuje nekaj več kot 200, njihovo število naj bi se podvojilo najpozneje do leta 2022. Lakiranje karoserij avtomobilov jaguar E-Pace H540 je steklo marca letos in bo do marca prihodnje leto potekalo poskusno, šele nato naj bi stekla redna proizvodnja.

Magna je že lani sprožila postopke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za širitev industrijskega kompleksa. V vodstvu koncerna s tem v zvezi nočejo povedati ničesar dokončnega in so v svojih napovedih zelo previdni. »Prva faza je temeljni kamen za morebitno širitev obrata, s katero bi se lahko odzvali na morebitno povpraševanje naših poslovnih partnerjev,« je dejal Günther Apfalter, predsednik Magne Europe.