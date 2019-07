V odstopni izjavi zunanjemu ministrstvu je Darroch pojasnil, da od izbruha škandala ne more več predstavljati britanskih interesov v ZDA. Trump je v enem od številnih tvitov zapisal, da se njegova administracija z njim ne bo več ukvarjala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Odkar so uradni dokumenti pricurljali z veleposlaništva, je bilo veliko špekulacij glede mojega položaja in trajanju mojega mandata. Te špekulacije želim končati,« je zapisal veleposlanik. Poudaril je, da zaradi razmer ne more več opravljati svojih dolžnosti, kot bi jih želel. Čeprav se mu mandat izteče konec leta, se mu tako zdi odgovorno, da omogoči imenovanje novega veleposlanika v ZDA.

Britanska premierka Theresa May, ki mu je med polemiko s Trumpom stala ob strani, je po objavi njegove odpovedi danes v parlamentu ocenila, da so bile kritike do veleposlanika zelo nepravične. »Menim, da je častno in dobro služil ter da se mu moramo za to zahvaliti,« je dejala.

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt, ki je Trumpove komentarje označil za »nespoštljive in krivične«, je danes izrazil obžalovanje ob Darrochovem odstopu. Še v torek dejal, da ga bo ohranil na položaju, če bo izvoljen za vodjo konservativcev in bo postal premier. Njegov glavni tekmec za položaj Boris Johnson ga sicer med torkovim soočenjem s Huntom ni podprl. Zato je bil danes deležen kritik opozicijskih laburistov in nekaterih konservativcev.

Britanski časnik Mail on Sunday je z objavo zaupnih Darrochovih diplomatskih depeš, v katerih je Trumpa in njegovo administracijo označil za nesposobno, nerodno in popolnoma disfunkcionalno, sprožil politični vihar v Londonu. Trump pa je odgovoril z vrsto napadov prek twitterja na veleposlanika in Mayevo.