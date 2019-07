Po raziskavi, ki je bila objavljena v reviji Canadian journal Paediatrics & Child Health, je lahko zvok, ki ga oddaja sušilni aparat, škodljiv za ušesa otrok.

Avtorica raziskave je idejo zanjo dobila iz lastne izkušnje, saj ji je, kot sama pravi, po sušenju rok z napravo, večkrat zvonilo v ušesih. »Prav tako sem opazila, da so si otroci, ki niso uporabljali sušilnika, z rokami pokrivali ušesa,« je dodala. Pri svojih devetih letih se je odločila, da bo testirala njegovo glasnost in ugotovila, ali je dejansko lahko škodljiv za otroška ušesa. »Sušilci za roke so pogosto zelo, zelo glasni, še posebej glede na višino otrok,« je povedala Nora.

Congratulations to #CYSF2019@TedRogersFund award winner, Nora Keegan, who’s ongoing research into the loudness of automated hand dryers in public places was published in the Journal of Paediatrics & Child Health! #makemorepossiblepic.twitter.com/gKUcaqCi5c — YYC Science Fair (@ScienceFairCYSF) 19 June 2019

Za raziskavo, ki so jo opravljali med letom 2015 in 2017, je mlada raziskovalka obiskala 40 javnih stranišč v kanadski provinci Alberta. Izmerila je ravni zvoka sušilnega aparata z različnih višin in razdalj pri tem pa uporabila profesionalni merilnik hrupa.

Ugotovila je, da aparat znamke Xlerator in dva sušilca znamke Dyson Airblade predstavljajo največjo grožnjo otrokovemu sluhu. Vsi trije presegajo glasnost 100 decibelov, kar lahko povzroči težave pri učenju in motnje pozornosti ter poškodbe ušesnega bobniča. »Najglasnejša meritev enega izmed sušilcev Dyson Airblade je bila 121 decibelov,« je povedala Nora in pojasnila, da to zares ni dobro, saj zdravstvena organizacija v Kanadi prepoveduje prodajo otroških igrač, ki spuščajo zvoke, glasnejše od 100 decibelov. Raziskava je prav tako pokazala, da je glasnost različna glede na višino posameznika.

Na njeno raziskavo se je odzvalo podjetje Dyson, ki bo zvočnega inženirja poslalo na posvet k mladi raziskovalki, medtem ko se iz podjetja Excel Dryer niso oglasili.