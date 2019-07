Zgodba južnoafriške šampionke na 800 metrov in njenega boja proti kršenju človekovih pravic, se vleče od leta 2009. Semenya je takrat v Berlinu osvojila naslov svetovne prvakinje v svoji paradni disciplini, Mednarodna atletska zveza (Iaaf) pa je zatem napovedala preverjanje spola, rekoč, da v nasprotnem primeru ne bo smela tekmovati. 28-letna atletinja je bila takrat stara komaj 18 let, v pogovoru za britanski BBC je priznala, da je po osvojitvi naslova opravila hormonsko zdravljenja in da tega »nikakor ne bi ponovila«. »Življenja je niz odločitev. V tistem obdobju sem bila še zelo mlada, to sem naredila, ker sem menila, da mi bo koristilo. Izkoristili so me.«

Diskriminirana atletinja je tistega leta v domovini doživela veličasten sprejem na letališču v Johannesburgu, kjer so ji domači navijači in politični veljaki izkazali izjemno podporo. Ravnanje mednarodne atletske zveze so že takrat obsodile številne nevladne organizacije, med drugimi ženska liga afriškega kongresa. »Preverjanje spola je napad na človeško dostojanstvo Caster Semenya in vseh atletinj, ker so s to potezo pri mednarodni atletski zvezi pokazali, da menijo, da ženske lahko dosegajo rezultate le do neke meje. Če to mejo presežejo, jih označijo za moške.«

Boj s predsodki Prvakinja dveh olimpijskih krogov se je odtlej borila s predsodki in obtožbami, da je zaradi povišanega testosterona moški, nenazadnje pa so bili zaradi tega vseskozi pod vprašajem njeni dosežki. »Križali so me, vendar se ne bom nehala upirati,« je dejala nedavno, hkrati pa odločno zatrdila, da v kolikor ne bo smela nastopati v teku na 800 metrov, potem sploh ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu. »Moj cilj je obraniti naslov svetovne prvakinje v svoji disciplini, če mi to ne bo dovoljeno, mi pač ne bo. Ne bom tekla na 1500 metrov, raje grem na dopust in se vrnem naslednje leto.« Junija letos je Semenya nato dobila sodno bitko na švicarskem vrhovnem sodišču, ki je odločilo, da tekačica lahko nastopa na tekmovanjih brez umetnega zniževanja testosterona. Pred tem je v povezavi s primerom izgubila pritožbo na krovnem razsodišču Cas v Lozani, ki je potrdilo odločitev Mednarodne atletske zveze, ki je pravilo o maksimalni količini testosterona za tekačice na srednje proge uveljavilo 8. maja.