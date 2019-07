Ameriški pevec Thomas Hampson je eden najbolj cenjenih, inovativnih in iskanih baritonistov našega časa, medtem ko se je prejemnica mednarodne operne nagrade najboljša sopranistka 2019 Elena Mosuc s čistim, prilagodljivim in prodornim glasom uveljavila kot ena najbolj vsestranskih, iskanih in izraznih opernih pevk svoje generacije. Priznana pevca bosta nekatere najlepše melodije opernih velikanov izvedla z Orkestrom Slovenske filharmonije, ki ga bo vodil v Romuniji rojeni dirigent Nicolae Moldoveanu.

Več informacij in vstopnice lahko najdete na ljubljanafestival.si.