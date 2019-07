»Pogoji so bili zelo slabi, deževalo je in razočarana se,, ker sem še eno tekmo končala slabo. Sicer občutki niso bili slabi, vsi skoki na 1,87 m so bili zelo blizu uspeha, vendar žal neuspešni. Upam, da bom imela naslednji teden boljše vremenske pogoje, ko bom nastopila na dveh tekmah v Belgiji,« je povedala Černjulova. V prvem poskusu pa je sicer preskočila 1,83 m, na naslednji višini 1,87 m pa je bila trikrat neuspešna. S tem je ostala pod normo (1,94 m) za svetovno prvenstvo v Dohi.

Mihalinčeva in Horvatova šesti, rekord Lukanove na Madžarskem Maja Mihalinec je bila šesta na atletskem mitingu Istvan Memorial v Szekesfehervaru na Madžarskem v teku na 200 m (23,18), to mesto pa je v teku na 400 m dosegla tudi Anita Horvat, ki je na 400 m dosegla svoj najboljši čas sezone (52,51). Sedma je bila Klara Lukan v neolimpijskem teku na 2000 m, kjer je s časom 5:47,15 izboljšala prejšnji slovenski rekord (5:55,42), ki ga je Sonja Roman postavila 3. julija 2008 v Mariboru.