Vulin je bil prvi predstavnik srbskih oblasti, ki je nameraval vstopiti na kosovska tla, potem ko je kosovsko zunanje ministrstvo sredi prejšnjega tedna sporočilo, da Priština ne bo dovolila vstopa na svoje ozemlje nobenemu predstavniku Beograda. Kosovski premier Ramush Haradinaj je nato to prepoved zanikal in poudaril, da splošna prepoved ne obstaja in da v Prištini preučijo vsako prošnjo za vstop posebej.

V Vulinovem kabinetu so danes izpostavili, da obrambni minister na Kosovo ni mogel vstopiti kljub petkovim besedam Haradinaja.