Gradimo hiške z inženirsko žilico

Ali veste, kako zakoličiti hišo? Kako jo umestiti v prostor, katere materiale izbrati? Zakaj je opeka boljša kot les in kdaj je les boljši od opeke? Kako zgradimo hišo in katere napake najpogosteje delamo pri tem? Enaindvajset osnovno- in srednješolcev se je ves pretekli teden ukvarjalo prav s tem, gradili so namreč hiško, s tem pa spoznavali delo inženirja – gradbenika, geodeta in vodarja.