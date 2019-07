Vera Soban iz Lokavca v Vipavski dolini: Oče je vse življenje jedel z žlico s fronte

Vera Soban iz Lokavca v Vipavski dolini bo letos dopolnila 90 let. Častitljivo starost mogoče kažejo njene zgubane roke, njene misli in spomini pa so urejeni kot v najsodobnejšem digitalnem arhivu. Še danes se spomni vseh imen in priimkov svojih osnovnošolskih učiteljic, sodelavk in sodelavcev, ki so se zvrstili v njenem življenju, najraje pa obuja spomine na čas, ko sta bila svoboda in mir le hrepenenje.