Odvetnica Monika Mavsar, ki je zagovarjala Guberca, je za časnik izrazila zadovoljstvo s tem, da je sodišče sledilo njihovim trditvam, da Guberac ni vedel za hrambo mamil v kleti stanovanja, niti ni vedel, kaj se je dogajalo. »Veseli smo, da v tako veliki zadevi, v kateri je bilo tudi veliko pritiskov, sodišče temu ni klonilo. Sodišče je dokazalo, da obstaja pravna država,« je dodala.

Višji sodniki pa so potrdili zaporno kazen za Valona Hoxhaja. V tem delu sta se na sodbo prvostopenjskega sodišča pritožila tako obramba kot tožilstvo, a višjih sodnikov nista prepričala. Okrožno sodišče je Hoxhaja zaradi poslov s prepovedano drogo in vodenja prebežnikov lani obsodilo na devet let in deset mesecev enotne zaporne kazni ter na 6000 evrov denarne kazni, so spomnile Primorske novice.

Po aretaciji Valona posle prevzel Dibran

Dibrana Hoxhaja, ki naj bi po aretaciji polbrata Valona prevzel vodenje združbe, je okrožno sodišče obsodilo samo zaradi sodelovanja pri tihotapljenju prebežnikov in mu prisodilo leto dni zapora, pri čemer je bil v priporu pol leta več, kot bi moral presedeti po nepravnomočni sodbi. Višji sodniki so v tem primeru ugodili pritožbi obrambe, ne pa pritožbi državnega tožilstva, ki se je pritožilo na oprostilni del sodbe. Dibrana je višje sodišče namreč oprostilo tudi zaradi pomoči pri poslih s prebežniki.

Višje sodišče je delno ugodilo pritožbi tožilstva in zvišal zaporne kazni za Arijana Loshija, Marka Ceceljo in Alena Duranovića. Loshiju so zaradi poslov z drogo zvišali kazen na šest let in pol zapora ter mu nato preklicali pogojno kazen in skupaj izrekli osem let zapora. Cecelji so prisodili pet let in pol zapora, Duranoviću pa pet let zapora, še poroča časnik.

Višje sodišče je potrdilo tudi obsodbi za Besima Imerija in Miho Zaješnika, in sicer prvemu pet let zapora zaradi prevoza droge, drugemu pa zaradi sodelovanja pri tihotapljenju prebežnikov leto zapora, pri čemer bo kazen lahko odslužil z delom v splošno korist, in 1500 evrov denarne kazni. Sodišče je potrdilo oprostilno sodbo za Blendija Imerija, ki naj bi sodeloval pri prevozu droge.

Odvetnik Cecelje Bogomir Horvat je sicer za časnik že napovedal, da bodo na vrhovno sodišče vložili zahtevo za varstvo zakonitosti.