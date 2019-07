Pilotova anketa: Koliko je star vaš televizor?

Trgovci nas vseskozi prepričujejo, da imamo preslab televizijski sprejemnik. Vsaj v smislu, da je premajhen, da nima tega ali onega, da je preslaba slika in tako naprej. Tako bi vsaj sodili po tem, kar pišejo o najnovejših in najboljših (in dragih) televizorjih, ki se vse bolj, karikiramo, bleščijo, so oh in sploh in brez njih komaj še gre. Tokrat pa sprašujemo, koliko je star vaš televizor? Ali Slovenci sledimo tehničnim novostim ali ostajamo pri preverjenem?