Vseh izvajalcev osebne asistence je trenutno 49 in zagotavljajo storitev 620 uporabnikom in uporabnicam. Od tega je 23 samostojnih podjetnikov, ki zagotavljajo osebno asistenco 40 uporabnicam in uporabnikom. Med 620 uporabniki je 120 takih, ki jim pomoč kot osebni asistenti nudijo zgolj družinski člani. Vseh osebnih asistentov skupaj je po podatkih ministrstva 1254.

Predlog zakona ostaja v javni razpravi do 29. julija, z njim pa želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Do takrat ministrstvo še naprej zbira mnenja in pripombe k predlaganim spremembam, so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede na osnutek novele samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci osebne asistence, saj so kot pravnoorganizacijska oblika organizirani skladno z zakonom o gospodarskih družbah za izvajanje pridobitne dejavnosti. Osebna asistenca pa se izvaja nepridobitno.

Prav tako bodo morali imeti vsi izvajalci osebne asistence zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence ne glede na to, za koliko uporabnikov izvajajo osebno asistenco.