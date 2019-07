Apel poslankam in poslancem Državnega zbora k izvršitvi odločb Ustavnega sodišča

Spoštovani poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, spodaj podpisani profesorji in predavatelji prava se oglašamo v zvezi z neizvrševanjem odločb Ustavnega sodišča s strani Državnega zbora. Ker je Slovenija pravna država, so odločbe Ustavnega sodišča zavezujoče in še posebej oblast jih mora spoštovati. Vaša dolžnost kot izvoljenih predstavnikov ljudstva je odločbe Ustavnega sodišča izvršiti pravočasno in v celoti, v skladu z njihovimi nameni in cilji.

Kot je dobro znano, so doslej vse strokovne pravne službe tako Vlade kot Državnega zbora ugotovile, da je predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je pripravilo ministrstvo, v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča U-I-269/12 in zato protiustaven. V vsaki normalni demokratični in pravni državi, za katero je značilno, da oblast spoštuje najmanj odločbe svojih sodišč, to nujno pomeni, da takšen predlog zakona ni zrel za nadaljnjo obravnavo in ga mora zakonodajalec zavrniti.

Spomnimo, v tej zadevi je Ustavno sodišče odločilo, da je Državni zbor kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole. Presodilo je, da Državni zbor za poseg v to pravico ni ponudil nobenega ustavno dopustnega razloga. Vladajoča koalicija v sestavi prejšnjega Državnega zbora je več kot tri leta odločbo Ustavnega sodišča preprosto ignorirala. Pravice slovenskih otrok do enakopravne obravnave na področju obveznega osnovnošolskega izobraževanja so tako ostale kršene.

Tako ravnanje je ustavnopravno nevzdržno in nezdružljivo s temeljnimi pravnimi postulati Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Potem ko je tako stanje trajalo cela tri leta, se je tedanja oblast odločila spremeniti ustavo, a tudi za to ni navedla prav nikakršnega ustavno dopustnega razloga, ki bi prestal vsaj presojo razumnosti. Slovenska pravna stroka je zato presodila, da gre za zlorabo pravne oblike ustavnega amandmaja, ki tudi zato ni bil sprejet. Odločba Ustavnega sodišča pa je ostala vse do danes ne samo neizvršena, temveč se jo skuša celo izigrati tako, da bi bili njeni pobudniki še na slabšem, kot so bili pred sprožitvijo ustavnega spora.

V iskreni skrbi za stanje pravne države na Slovenskem vas zato spodaj podpisani pozivamo, da izpolnite svojo ustavno dolžnost: da zavarujete integriteto slovenske ustavne demokracije na splošno in še posebej zagotovite spoštovanje človekovih pravic prizadetih posameznikov, tako da izvršite to in ostale neizvršene odločbe Ustavnega sodišča.

Dr. Matej Avbelj, Dr. Janez Čebulj, Dr. Veronika Fikfak, Dr. Borut Holcman, Dr. Jernej Letnar Černič, Dr. Andraž Teršek, Dr. Jurij Toplak, Dr. Verica Trstenjak