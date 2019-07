Letalska družba Quatar Airways, ki zaradi blokade ne sme pristajati v Savdski Arabiji, Bahrajnu, Egiptu in Združenih arabskih emiratih, bo kupila pet velikih boeingovih tovornih letal 777. Prav tako bo katarska stran od podjetja Gulfstream Aerospace kupila letalo, od General Electric letalske motorje, od Raytheona sistem pa protiraketni obrambni sistem patriot. Chevron Phillips Chemical in Qatar Petroleum bosta skupaj postavila veliko petrokemično tovarno za osem milijard dolarjev.

Al Tani je v torek napovedal, da bo sedanje gospodarsko sodelovanje med državama, ki je trenutno vredno 185 milijard dolarjev, v prihodnjih letih podvojil. »Emir je zelo spoštovan mož. Velik voditelj. Veliko vlagajo v našo državo. Ustvarjajo veliko delovnih mest, kupujejo izjemne količine vojaške opreme, vključno z letali,« je dejal Trump.

Katarski emir je nato obiskal še Pentagon, danes ga čaka sestanek v State Departmentu pri državnem sekretarju Miku Pompeu, kjer bo glavna tema pogovorov Iran. Katar bi bil lahko posrednik med državama, če bi Teheran sprejel ameriške ponudbe za pogajanja.

V Katarju največja bližnjevzhodna baza ZDA

Maja leta 2017 so se druge arabske zaveznice ZDA v Perzijskem zalivu pod vodstvom Savske Arabije odločile za gospodarsko blokado Katarja z obtožbo, da poleg Irana podpira terorizem. Trump je uvodoma pritegnil Savdski Arabiji in ostro kritiziral Katar, nakar so ga podučili, da je tam največja ameriška baza na Bližnjem vzhodu, glavno letalsko oporišče, državi pa tesno sodelujeta vojaško in gospodarsko.

V ameriški bazi Al Udeid v Katarju je izpostavljeni sedež centralnega poveljstva z 10.000 vojaki. Tja so junija zaradi povečevanja napetosti z Iranom poslali več kot deset dodatnih vojaških letal F-22 raptor, ki so menda nevidna za radarje. Katar je tudi sedež za vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu. Država je bogata zaradi naravnih zalog plina in nafte. Po dohodku na prebivalca je na prvem mestu na svetu.