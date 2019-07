Ministrstvo priporoča: učitelji in starši se morajo ujeti tudi pri izboru delovnih zvezkov

Delitev pristojnosti med starši in šolo pri potrjevanju delovnih zvezkov naj bi bila končana do polovice junija. Potem imajo starši čas do septembra, da zvezke kupijo. Na eni od šol v Črnomlju pa se je negotovost vlekla vse do minulega petka. Razlog za nesporazum je bila cena izbranih delovnih zvezkov.