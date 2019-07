Vladimir Putin se je oglasil hitro zatem, ko je duma sprejela resolucijo, v kateri je vlado pozvala, da pripravi predlog sankcij proti Gruziji ob najnovejšem poslabšanju odnosov po odmevnih protestih ob obisku ruskega poslanca Sergeja Gavrilova v Tbilisiju pred tremi tedni. Ta je kot predsedujoči parlamentarni skupščini pravoslavnih držav delegate na letnem zasedanju nagovoril v ruščini v gruzijskem parlamentu, ob poskusu vdora demonstrantov vanj pa je bilo ranjenih več kot sto ljudi. Državi od vojaškega spopada leta 2008, po katerem je Moskva priznala neodvisnost upornima gruzijskima regijama Južni Osetiji in Abhaziji, nimata diplomatskih stikov, navkljub napetim odnosom pa v Gruziji dopustuje mnogo Rusov. Z izgovorom, da ga skrbi njihova varnost, je Kremelj po omenjenem incidentu prekinil letalske povezave Rusije z Gruzijo, predlog še novih ukrepov v dumi pa je pospešil grob nedeljski besedni napad gruzijskega televizijskega voditelja na ruskega predsednika.

Žaljiva objestnost TV-voditelja

Giorgi Gabunia, voditelj mnenjske oddaje Post skriptum na tbilisijskem TV-kanalu Rustavi 2, je v ruščini nagovoril Putina, pri tem uporabil vrsto zmerljivk na račun njegovih pokojnih staršev. Z vulgarnim izrazom je dejal, da bi z veseljem opravil veliko potrebo na njegov grob. Ko ga je označeval za okupatorja, pa je Ruse razglašal za njegove sužnje. Njegovo žaljivo besedičenje je naletelo na neodobravanje že samih Gruzijcev, saj so se zbrali pred omenjeno televizijsko hišo, ki je bila zaradi protestnikov prisiljena začasno prekiniti program. Gruzijska predsednica Salome Zurabišbili, ki je poprej ruskega predsednika že označevala za »sovražnika« in »okupatorja«, je na facebooku zapisala, da »brezpogojno zavrača sovražni govor, besedno nasilje, žalitve in izzivalne izjave«. Premier Mamuka Bahtadze pa je televizijski incident označil za »gnusno provokacijo« in »poskus destabilizacije naše države«. Rustavi 2, najuspešnejša zasebna televizija v Gruziji, sprva ni videla razloga za opravičilo, soočena s protestniki pred vrati pa je obsodila »obliko voditeljevega podajanja« ob hkratni kritiki »napadov in groženj s strani gruzijskih oblasti« v odgovor na Gabunijevo objestnost.