»Žrtve in strokovna javnost so zgroženi nad ravnanjem dr. Andreja Nagliča, zato pozivamo predsednika SŠK, nadškofa msgr. Stanislava Zoreta, da ga nemudoma razreši in razpusti ekspertno skupino (za obravnavanje spolnih zlorab v Cerkvi, op. a.), ker je izgubila vso verodostojnost.« Sporočilo za javnost s to vsebino je včeraj na medije naslovila civilna iniciativa Dovolj.je, ki pomaga žrtvam spolnih zlorab v Cerkvi. Dr. Nagliču in vodstvu ljubljanske nadškofije v pismu očitajo, da so v primeru Preddvor (gre za sum spolnih zlorab, ki naj bi jih zagrešil preddvorski župnik A. S.) ravnali »neprimerno in nedopustno«.

Predstavniku ekspertne skupine očitajo, da je za medije komentiral dogajanje v Preddvoru in čustveno stanje osumljenega, česar ne bi smel. Med drugim je javno izjavil: »Natančno vem, kako deluje v pastorali kot duhovnik, kako nagovarja mlade, ne nazadnje je bil med njimi ves čas tako priljubljen.« Narobe naj bi tudi ravnal, ker je javno potrdil ime župnika in ker se kljub prijateljstvu z njim ni izločil iz postopka. Poleg tega ga obtožujejo, da je minimiziral župnikove zlorabe.

Pisal preosebna SMS-sporočila O dogajanju v tej mali gorenjski župniji, kjer je pred leti deloval tudi domnevni spolni predator, duhovnik M. Z., je junija poročalo več medijev, zakrožila je tudi anonimka z obtožbami župnika in cerkvenega vodstva. Ključni očitek zoper A. S., ki je bil v duhovnika posvečen šele pred šestimi leti, se nanaša na njegovo komuniciranje. Mladoletnikom naj bi pošiljal SMS-sporočila, denimo »pogrešam te«, »rad te imam« in podobno, s čimer naj bi prestopil mejo. Njegova sporočila niso bila spolno eksplicitna, tudi kakršne koli fizične zlorabe mu, vsaj javno, ni nihče očital. Po navedbah iniciative Dovolj.je, ki je župnika ovadila organom pregona in cerkvenemu vodstvu, so starši že lani opozarjali škofa, naj ukrepa, »vendar pa bistvenih premikov ni bilo, razen razgovora duhovnika z nadškofom in ustreznim strokovnjakom«. Vodstvo nadškofije naj bi se odzvalo šele potem, tako trdi iniciativa, ko je prejelo dopis Kongregacije za nauk vere.

»Župnik ni pedofil« Naglič zanika, da se na sporočene sume niso odzvali. Po njegovih besedah so župnikovi sodelavci z njimi cerkveno vodstvo seznanili junija lani in zahtevali ukrepanje, a brez ovadbe. »Ker ni šlo za sume spolne zlorabe ali nasilja, kot to definirajo predpisi, temveč za neprimerno komuniciranje, sem se pogovoril z župnikom, mu povedal, da njegov način ni primeren, da mora kot župnik vzdrževati potrebno distanco.« Ker je nadaljeval svoje početje, tudi letos spomladi je še pošiljal neprimerna sporočila, ga je nadškof premestil v drug kraj, kjer pomaga starejšemu duhovniku, pastoralnih zadolžitev pa nima več. V Cerkvi so po Nagličevih besedah nato s sumi seznanili policijo, ki je zbrana obvestila posredovala tožilstvu, to še odloča, in sprožili cerkveni postopek, ki se prav tako še ni končal. Ob tem dodaja: »Ne verjamem, da bo mogoče na podlagi predstavljenih sumov potrditi, da je župnik storil kaznivo dejanje. Iniciativi pa zamerim, da so obiskovali starše otrok, jih zasliševali in jih prepričevali, da gre za pedofilijo. To pač ni delo civilne iniciative, temveč preiskovalcev. Govorice so prizadele tudi otroke, saj so jih na šoli začeli stigmatizirati kot žrtve pedofila.«