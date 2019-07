Med sodelujočimi državami v odmevni operaciji Viribus, ki jo je proti proizvajalcem in razpečevalcem steroidov in drugih nedovoljenih substanc vodil Europol, je bila tudi Slovenija, vendar na območju naše države hišnih preiskav in aretacij ni bilo. »V okviru operacije Viribus je potekala intenzivna izmenjava operativnih podatkov med slovensko policijo in drugimi sodelujočimi državami o sumih kaznivih dejanj, ki so bila izvršena v drugih državah. Zato v Sloveniji ni bilo izvedenih drugih operativnih aktivnosti,« nam je pojasnil Drago Menegalija z generalne policijske uprave.

Zunaj Slovenije se je dogajalo precej več. V sklopu preiskave so policisti razbili 17 organiziranih kriminalnih združb in aretirali 234 osumljenih. Zasegli so 3,8 milijona nedovoljenih snovi v športu, ponarejenih zdravil, prehranskih dopolnil in drugih dodatkov za šport in prehrano. Preiskovalci so odkrili tudi devet laboratorijev za izdelavo nedovoljenih snovi, pri čemer so zasegli tudi skoraj 24 ton surovih steroidov v prahu.

Po mnenju enega izmed naših sogovornikov, ki je dejaven na področju boja proti »dopingu«, je morda najbolj zanimiv rezultat preiskave prav odkritje laboratorijev, saj sicer največ tovrstnih prepovedanih sredstev v evropski prostor pride iz tujine. Predvsem iz Azije, kjer so ponekod tovrstne substance celo povsem zakonite. Pri nezakonitih podtalnih laboratorijih gre za delovne prostore, ki jih osumljenci vzpostavijo z minimalnimi sredstvi, včasih kar v garaži. S pomočjo na spletu dostopnih navodil nato kriminalci niti ne potrebujejo pretiranega znanja, da v teh laboratorijih namešajo ponarejena zdravila in druge substance, ki pa so lahko zdravju močno škodljive.

Po opažanjih Europola se je prodaja anabolnih steroidov in podobnih pripravkov v zadnjih dvajsetih letih močno povečala. Dostop do njih je še vedno precej enostaven, čeprav med drugim močno povečajo nevarnost infarkta in raka, udarijo pa tudi na jetra in ledvice.

Trgovci še vedno na debelo uvažajo ogromne količine steroidov za prodajo na črnem trgu, medtem ko amaterski športniki, motoristi in bodibilderji najpogosteje sami kupujejo manjše pakete steroidov, predvsem iz Azije ali vzhodne Evrope.

Tudi na tem področju je močan pečat že pustila informacijska tehnologija. Družbena omrežja se uporabljajo za oglaševanje, trženje in prodajo nedovoljenih substanc, v podzemlju temnega spleta pa narašča število ilegalnih spletnih »lekarn«. Najpogostejši način plačila v njih so nesledljive predplačniške kreditne kartice in kriptovalute.