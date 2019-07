Na prvih straneh portalov se nismo znašli zaradi protestov proti žici na italijansko-slovenski meji, temveč zaradi Smrkete, kot so na BBC poimenovali v modro odeto odžagano deblo s podobo Melanie. Kmalu po uradnem odkritju je kip dobil mnogo opisov, od tega, da »nujno potrebuje lepotni poseg na obrazu«, kot so zapisali Rusi na RT.com, »strašilo« so dodali pri Guardianu in »bizarno« pri New York Postu. Novico so objavili po vsem svetu, od Sydneyja do Pekinga, od Fox Newsa do CNN. Lesena Melania iz Sevnice se je tudi nemudoma uvrstila na seznam najbolj neposrečenih kipov vseh časov, ob bok Ronaldu na letališču na Madeiri in goli Britney Spears.

A vse, kar lahko rečemo, je le – Maxi, hvala ti!

N. N.