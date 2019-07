»V zadevi je bil izdan sklep o zavrženju iz razloga po prvem odstavku 161. člena zakona o kazenskem postopku, ker ni bil podan utemeljen sum, da je bilo storjeno naznanjeno kaznivo dejanje,« so nam na specializiranem državnem tožilstvu potrdili informacijo, da ne bodo preganjali koprske porotnice Petre Majcen. Ta je na sojenju Borisu Popoviču v zadevi Kopališče presenetila z odstopom iz sodnega senata. Sojenje se je zato moralo začeti znova, primer je zastaral, koprsko okrožno sodišče pa je državnemu odvetništvu predlagalo tožbo porotnice v višini 22.776 evrov. Vpletla sta se tudi policija in tožilstvo. Po odstopu porotnice so se pojavila namigovanja oziroma ugibanja, ali je za odstop morda celo prejela podkupnino, kar je Majcnova odločno zanikala.

Porotnica želi čim prej pozabiti Majcnova je za informacijo o zavrženju ovadbe izvedela šele od nas. »Ta trenutek sem čisto zmedena. Niti ne vem, zakaj je to sploh prišlo na tožilstvo. Odstopila sem, ker sem bila pod pritiskom, in ne vem, kako bi bila lahko jaz kriva za desetletno sojenje. Tisto obdobje želim čim prej pozabiti, je pa vaša informacija zame seveda olajšanje,« nam je povedala zdaj že nekdanja porotnica. Dodala je: »Ko sem šla v porotništvo, sem bila naivna. Nisem vedela, da je lahko laik porotnik pod takšnimi pritiski v gospodarskih in političnih procesih.« pritiski prihajali s strani obtoženega (ne Popoviča osebno, ampak ljudi okoli njega) in da je sodišče ni zaščitilo. Zato je bilo tedaj nekoliko presenetljivo, da je po tem, ko je koprsko sodišče državnemu odvetništvu predlagalo tožbo zoper porotnico, pomoč najprej poiskala prav pri enem izmed Popovičevih odvetnikov Stojanu Zdolšku. Ta nam je danes povedal, da je odločitev tožilstva po njegovem mnenju povsem pričakovana. »Ni šlo za protipravno ravnanje, ker je odstopila z mesta porotnice v skladu z zakonom,« nam je dejal Zdolšek in dodal, da s porotnico že dlje časa ni več v stiku.