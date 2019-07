Preden pogledamo, kako pripraviš to današnjo tortico, pa še nekaj slastnih idej za poletno sladkanje:

Ta poletna tortica je čudovita za poletna jutra ali večerje, ko si zaželimo le nekaj sladkega, osvežilnega in nesramno dobrega. Kos te tortice in malo jogurta ali sladoleda in to bo vaš najboljši obrok dneva!

Za lažjo pripravo pa še nekaj nasvetov:

Tortica je okusna topla ali sobne temperature.

Uporabite lahko breskve ali nektarine.

Na osnoven biskvit lahko razporedite tudi drugo sadje – morda maline, češnje, ribez ali pa rezinice ananasa ali manga.

Uporabite lahko polnozrnato (priporočam pirino) ali pa navadno pšenično moko.

Uporabite kokosov sladkor, lahko pa tudi rjavi sladkor ali pa v skrajnem primeru navadni beli sladkor.

Z zapisanimi količinami sestavin uporabite pekač med 20 do 23 centimetrov premera. Če je manjši, je tortica višja. Uporabite pa lahko tudi pravokoten ali kvadraten pekač.

Dober tek!

