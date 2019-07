Tomaž Mastnak: Politično blaženi tudi na stari celini

Nekateri opisujejo najnovejše dogajanje na vrhu Evropske unije kot velik korak naprej k »amerikanizaciji evropske politike«. To vidimo že na površini. Ko so objavili, koga so nominirali za štiri najvišja mesta v evrokratskem aparatu, so kot velik dosežek poudarili to, da sta med izbranimi štirimi dve ženski. Prvič v zgodovini bo evropsko komisijo vodila ženska, Frau von der Leyen. Prvič v zgodovini bo Evropsko centralno banko vodila ženska, Madame Lagarde. Kar dva zgodovinska dogodka v enem! Kam in kako nas bosta vodili z vodenjem teh ustanov, pa ni več pomembno vprašanje.