Finančni ministri držav v območju evra in Danske, ki ima trenutno edina valuto v ERM II, so v ponedeljek v Bruslju ob navzočnosti hrvaškega finančnega ministra in guvernerja centralne banke Borisa Vujčića razpravljali o načrtih Hrvaške za vstop v ERM II in pozdravili namero hrvaških oblasti, da storijo vse potrebno za ta korak.

Hrvaška je namero o vstopu v mehanizem ERM II izrazila v pismu, ki ga je minuli četrtek poslala institucijam EU. Zavezala se je k 19 konkretnim ukrepom na šestih področjih, je povedal Marić. Hrvaški minister pravi, da je pred njimi veliko dela. Pričakuje revizijo vsake tri mesece in napoveduje, da bodo zaveze izpolnili v prihodnjem letu.

Hrvaške zaveze se nanašajo na zagotavljanje ustreznega bančnega nadzora, ukrepanja za preprečevanje pranja denarja, zbiranje in obdelavo statističnih podatkov, upravljanje javnega sektorja ter zmanjševanje finančnih in administrativnih bremen.

Vstop v ERM II v primeru Hrvaške sovpada z vstopom v bančno unijo, kar je novost v primerjavi s prejšnjimi širitvami območja evra. Enako velja za Bolgarijo, ki je za vstop v ERM II zaprosila julija lani, in za vse države, ki bodo v prihodnje uvedle evro.

Šef evroskupine Mario Centeno je hrvaški načrt za vstop v evro v ponedeljek ocenil kot dobro novico in obljubil enako obravnavo vseh članic, ki želijo uvesti evro.