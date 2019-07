»Sir Kim Darroch ima še naprej polno podporo premierke,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek pozno zvečer sporočil njen tiskovni predstavnik. Poudaril je tudi, da je London Washingtonu dal vedeti, da se zaveda, kako »nesrečna« so razkritja diplomatskih depeš. »Selektivni izseki, ki so pricurljali v javnost, ne odražajo tesnih vezi in spoštovanja, ki ga imamo v naših odnosih z ZDA,« je dodal.

Obenem pa je tiskovni predstavnik Mayeve izpostavili, kako pomembno je, da lahko veleposlaniki posredujejo iskrene, neolepšane ocene politike v državah, v katerih službujejo. »Velika Britanija ima poseben in trajen odnos z ZDA, ki temelji na naši dolgi zgodovini in zavezi skupnim vrednotam in tako bo še naprej,« je dodal.

Na Downing Streetu so že po prvih odzivih Trumpa na v nedeljo razkrite depeše povedali, da se premierka ne strinja z ocenami Darrocha, a da mu popolnoma zaupa. Vlada je obenem sprožila interno preiskavo o uhajanju depeš, prav tako pa je h preiskavi pozvala policijo.