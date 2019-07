Specializirano državno tožilstvo je Petriča skupaj s še štirimi osebami sumilo kaznivega dejanja zlorabe položaja pri prevzemu družbe Etra, pri katerem naj bi pridobili 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Petrič je očitke zanikal in poudarjal, da je šlo za »fer posel«, saj da »se za manjšinske deleže vedno plačuje manj kot za kontrolne«.

Policija je ovadbo v tej zadevi vložila julija 2017, mesec dni pozneje pa je tožilstvo zahtevalo uvedbo sodne preiskave. Sodni spis se je po odločitvi, da ljubljansko okrožno sodišče ni pristojno v tej zadevi, v začetku lanskega leta preselil na sodišče v Kopru.

Zahteva za preiskavo je bila vložena proti nekdanjemu dolgoletnemu direktorju Kolektorja Petriču, prokuristu v Kolektor Etri in lastniku podjetja Energotrans Petru Novaku, zdajšnjemu direktorju Etre in lastniku podjetja Torion Kmeclu, nekdanjemu lastniku podjetja Transing Metodu Smrekarju in nekdanjemu direktorju podjetja Transing Urošu Stabeju. Vsi so po poročanju portala sodelovali pri lastniški konsolidaciji družbe Etra 33.

Preiskovalna sodnica je, kot poroča Siol, že lani želela ustaviti nameravano sodno preiskavo z utemeljitvijo, da ne izpolnjuje formalnih pogojev. A s to razlago se ni strinjal pritožbeni senat koprskega sodišča in ji je zadevo poslal v ponovno odločanje, vendar je preiskovalna sodnica tudi v drugo zavrnila zahtevo tožilstva za uvedbo sodne preiskave, njeno odločitev pa je zdaj potrdil tudi zunajobravnavni senat.

Kolektor je družbo Etra 33, danes Kolektor Etra, ki proizvaja energetske transformatorje, kupil leta 2010. Takrat je idrijska skupina postala njena 75-odstotna lastnica, Kolektor pa je takoj po prevzemu manjšinske deleže v Etri po nižji ceni preprodal različnim podjetjem, ki so bila povezana z direktorji in vodilnimi v Kolektorju. Denar za nakup deležev v Etri so si izposodila pri Kolektorju.