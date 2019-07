»Pozivamo Iran, naj ne nadaljuje z ukrepi, s katerimi spodkopava jedrski sporazum, ter da zaustavi in povrne na staro stanje vse aktivnosti, ki niso v skladu z JCPoA, vključno s proizvodnjo nizkoobogatenega urana,« je dejala Maja Kocijančič, tiskovna predstavnica visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini.

Dodala je, da so novice iz Teherana zaskrbljujoče. Pri EU še vedno vztrajajo, da je jedrski sporazum ključni dogovor za varnost regije in širše ter da so vsi ukrepi usmerjeni v ohranitev dogovora. Ob tem je zagotovila je, da so predstavniki EU stalno v kontaktu s Teheranom.